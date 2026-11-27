L’ESN Keyrus lance une vaste campagne de recrutement en France et à l’international ayant pour objectif de faire passer l’intelligence artificielle de projets pilotes à l’industrialisation en entreprise.

Le recrutement de plusieurs centaines de personnes s’articule autour de 7 types de postes clés : ingénieur·e de terrain intégré·e aux équipes des clients (Forward Deployed Engineer), responsable de la conception d’architectures garantissant la robustesse, la sécurité et la scalabilité des systèmes d’intelligence (AI Foundations Architect), interlocuteur·rice· stratégique qui identifie, secteur par secteur et fonction par fonction, les leviers de création de valeur et pilote les décisions de passage à l’échelle (AI Business Value Advisor), élaboration des plateformes et des fondations de données permettant la fiabilité et l’industrialisation de l’IA (Data Engineer – AI & Data Platforms), garant·e d’une IA responsable, de la gouvernance, des contrôles et de la supervision humaine (AI Governance Lead), spécialiste des agents, des modèles, des mécanismes d’évaluation et de la qualité des systèmes d’intelligence (AI Engineer) et conception d’applications d’entreprise qui intègrent l’IA au cœur des processus métier (AI Software Engineer).

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Les postes sont ouverts à Levallois-Perret, Nantes, Rennes, Bordeaux, Lyon, Aix-en-Provence et Sophia Antipolis mais aussi dans les 29 autres pays où le groupe français est présent.