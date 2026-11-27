Cette interview a été enregistrée sur le plateau de ChannelNews le 20 novembre 2026. Elle fait partie de Souveraineté&Business , la rubrique de ChannelNews consacrée à la manière de construire, certifier et vendre une offre souveraine, en partenariat avec Bitdefender.

Héberger ses données en Europe ne rend pas une offre souveraine. Sur le plateau de ChannelNews, Laurent Tombois et Stéphane Brovadan, de Bitdefender, détaillent les questions qu’un MSP doit poser à ses éditeurs. Puis ils les appliquent à leur propre offre, hébergée en France dans un cloud qualifié SecNumCloud, sans surcoût pour les partenaires.

Laurent Tombois est Country Manager France et pays francophones de Bitdefender ; Stéphane Brovadan y est responsable technique B2B pour la même zone. L’éditeur roumain de cybersécurité vient de fêter ses 25 ans. Sur le terrain, le premier constate « une forte préoccupation des clients ». Elle vient surtout du secteur public, de l’éducation et de la santé, mais aussi de grands groupes privés « assez dépendants finalement de solutions étrangères », qui étudient désormais les alternatives européennes. Le gouvernement a demandé aux directions des entités publiques de prendre leurs responsabilités, et l’effet se voit déjà, par exemple dans les universités.

Les directeurs d’universités ont de plus en plus de pression et accélèrent leur migration vers des solutions de sécurité souveraines. Laurent Tombois, Bitdefender

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Un datacenter en France ne suffit pas

Pour Stéphane Brovadan, la localisation des données n’est qu’un point de départ : « ce n’est pas parce que vous hébergez vos données sur le territoire européen que vous êtes soumis à la loi européenne ». Il faut d’abord savoir à qui appartient le datacenter, et si cette entreprise est la filiale d’un groupe extra-européen. Puis qui maintient l’infrastructure, c’est-à-dire quels techniciens et ingénieurs y interviennent. Il cite le Cloud Act américain : sur demande d’un juge fédéral, une entreprise soumise au droit des États-Unis doit remettre les données qu’elle héberge, où que se trouve le datacenter.

Les preuves à demander à son éditeur

Des dirigeants de MSP interrogés pour Souveraineté&Business dénonçaient un « souveraineté washing ». Comment faire le tri ? Stéphane Brovadan commence par la localisation du datacenter. Viennent ensuite les adresses IP et les URL avec lesquelles communiquent les logiciels : il faut s’assurer qu’elles « ne sont pas simplement des passerelles, des redirections ». Une adresse IP située en France ne dit rien du trajet des données, puisque « derrière, ça peut être redirigé partout et on ne le voit pas ». Restent la juridiction dont dépend l’hébergeur et la localisation des équipes qui assurent le service. Si ces équipes travaillent hors d’Europe, « les données sortent quand même ». Le MSP est en droit d’obtenir ces engagements par écrit, dans le contrat.

Laurent Tombois ajoute un critère. Être un éditeur européen, « c’est un argument, mais ce n’est pas uniquement suffisant » : avoir aussi un cloud qualifié « est tout autant important ».

SecNumCloud pour tous les clients français

Bitdefender héberge les données de ses clients français chez OVHcloud, dans un environnement qualifié SecNumCloud. Le référentiel de l’ANSSI fixe des exigences de sécurité, de maintenance, d’accès physique et de communication. Stéphane Brovadan insiste sur l’accès physique : si n’importe qui peut entrer dans le datacenter et repartir avec un disque dur, « ça ne sert à rien ». La qualification impose de contrôler et d’historiser toutes les personnes qui y entrent. « Vous pouvez imaginer, c’est une cage dans une cage. »

Tous les clients français de l’éditeur y sont hébergés, au même prix que dans un cloud public extra-européen.

Pourquoi faire des compromis, en fait ? Certains clients auraient le droit d’être là et d’autres non. Pour nous, la souveraineté, c’est vraiment pour tout le monde. Stéphane Brovadan, Bitdefender

Une chaîne européenne de bout en bout

La console d’administration GravityZone est développée et maintenue en Europe : plus de 95 % des développeurs de Bitdefender y travaillent, principalement en Roumanie. Elle est hébergée en France, dans un datacenter d’OVHcloud à Roubaix. Les services annexes, comme la sandbox ou le réseau mondial de protection, suivent le même chemin. Pour Stéphane Brovadan, « tout et absolument tout ce que vous allez acheter chez Bitdefender » est hébergé en SecNumCloud, en France.

Le but, c’est vraiment d’avoir toute la chaîne, de bout en bout, en Europe. Stéphane Brovadan, Bitdefender

Le modèle se décline pays par pays. En Italie, Bitdefender propose la même chose depuis quelques jours avec Aruba. Stéphane Brovadan évoque aussi un partenariat de réciprocité entre l’ANSSI et son homologue allemand, le BSI, qui facilite la vie des entreprises présentes dans les deux pays.

Un SOC managé opéré depuis l’Europe

Le SOC de Bitdefender fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un engagement de notification en 30 minutes. « Ce n’est pas juste de la réponse à un incident », précise Stéphane Brovadan. Les analystes et toutes les équipes du SOC sont en Europe, en grande majorité en Roumanie, mais aussi en Allemagne et en France. « Quoi qu’il arrive, ça reste en Europe. »

Pas de surcoût pour le partenaire

Le reproche revient souvent chez les MSP : une offre souveraine coûterait deux fois plus cher. Laurent Tombois répond que la direction de Bitdefender a choisi de ne pas intégrer de surcoût à l’hébergement SecNumCloud chez OVHcloud. La R&D de l’éditeur avait déjà optimisé son infrastructure chez l’hébergeur, et l’opération ne lui coûtait pas plus cher. Pour le MSP, la bascule est transparente, techniquement comme financièrement.

Notre direction a choisi de ne pas répercuter de coûts auprès de nos partenaires et de nos clients, tout simplement. Laurent Tombois, Bitdefender

Ce que le MSP peut vendre

La console GravityZone MSP Security est multitenant : chaque client a sa propre console, sans lien possible avec les autres, même si elles sont hébergées au même endroit. Beaucoup de PME et d’ETI n’ont pas les ressources pour surveiller leur EDR. Le partenaire peut alors accéder à la console du client, dans le cadre du RGPD, et assurer le run au quotidien, seul ou avec le client.

Bitdefender s’intègre aux RMM du marché, celui du français Septeo comme ceux des américains Datto, ConnectWise et NinjaOne. L’éditeur fournit aussi ses technologies en OEM ou en marque blanche. Son offre MDR se vend elle aussi en mode MSP, sans engagement et à la consommation. Bitdefender est 100 % indirect et présent sur les marketplaces de ses distributeurs.

Changer d’éditeur sans coupure

Pour un MSP dont les clients sont équipés chez un concurrent, Laurent Tombois s’appuie sur le programme de renforcement de la souveraineté de Bitdefender. Il comprend une évaluation gratuite pour les clients et une opération de migration « sans interruption de service d’une solution à une autre », avec l’intervention d’experts de l’éditeur. La demande ne se limite plus au secteur public, selon lui : « ça touche de plus en plus aussi de petites entreprises ».

Propos recueillis sur le plateau de ChannelNews le 20 novembre 2026.