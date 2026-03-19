En amont du Forum InCyber, du 31 mars au 2 avril 2026, le Label France Cybersecurity dévoile 91 solutions de cybersécurité labellisées en 2026. Celles-ci sont portées par 85 entreprises françaises, dont 22 nouvelles entrées cette année. Leur sélection repose sur l’évaluation d’une commission indépendante comprenant des représentant·e·s des utilisateur·rice·s, de l’industrie (dont l’ACN et Hexatrust) et de l’Etat, dont l’Anssi, la DGA, la DGE et Business France.

Les solutions distinguées sont évaluées par des expert·e·s tiers, contrairement aux démarches d’auto-déclaration. Elles doivent être conçues, développées et opérées en France.

L’ambition affichée par le Label France Cybersecurity est d’orienter la commande privée et publique vers des solutions françaises « de confiance » et adaptées au cadre juridique européen. « Depuis sa création (en 1995), le Label France Cybersecurity met en lumière des solutions françaises qui fournissent une réponse concrète, souveraine et immédiatement opérationnelle pour réduire nos dépendances numériques et renforcer notre résilience », déclare Maxime Alay-Eddine, le président du label. « La promotion 2026 témoigne de la maturité et de la vitalité de notre écosystème ».

« Dans le contexte géopolitique que nous connaissons, la confiance numérique est plus que jamais un enjeu stratégique », rappelle Grégory Wintrebert, président de l’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN). « Le Label France Cybersecurity permet de rendre visible l’excellence technologique française et d’apporter aux acheteurs un repère simple et fiable dans un marché complexe ».

« A travers cette promotion 2026, nous démontrons que la France dispose d’un écosystème industriel solide, innovant et capable de rivaliser avec les meilleurs standards internationaux », souligne Jean-Noël de Galzain, président d’Hexatrust. « Les alternatives existent, elles sont performantes et elles s’inscrivent dans un cadre de confiance conforme à nos exigences européennes ». Hexatrust et le Cesin (le Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique) ont également présenté, en décembre 2025, un Cyber Panorama qui recense plus de 300 solutions de cybersécurité françaises souveraines, alternatives aux solutions extra-territoriales.

Les 91 offres distinguées par le Label France Cybersecurity couvrent la gestion des vulnérabilités, la protection DNS et DDoS, la gestion des identités et des accès, le chiffrement, la détection et la réponse aux incidents, la sauvegarde et la reprise d’activité, la conformité et la gouvernance des risques, les tests d’intrusion, la visioconférence sécurisée, l’hébergement de données de santé, et la formation.

Entreprises et offres labellisées en 2026