En amont du Forum InCyber, du 31 mars au 2 avril 2026, le Label France Cybersecurity dévoile 91 solutions de cybersécurité labellisées en 2026. Celles-ci sont portées par 85 entreprises françaises, dont 22 nouvelles entrées cette année. Leur sélection repose sur l’évaluation d’une commission indépendante comprenant des représentant·e·s des utilisateur·rice·s, de l’industrie (dont l’ACN et Hexatrust) et de l’Etat, dont l’Anssi, la DGA, la DGE et Business France. 

Les solutions distinguées sont évaluées par des expert·e·s tiers, contrairement aux démarches d’auto-déclaration. Elles doivent être conçues, développées et opérées en France.

L’ambition affichée par le Label France Cybersecurity est d’orienter la commande privée et publique vers des solutions françaises « de confiance » et adaptées au cadre juridique européen. « Depuis sa création (en 1995), le Label France Cybersecurity met en lumière des solutions françaises qui fournissent une réponse concrète, souveraine et immédiatement opérationnelle pour réduire nos dépendances numériques et renforcer notre résilience », déclare Maxime Alay-Eddine, le président du label. « La promotion 2026 témoigne de la maturité et de la vitalité de notre écosystème ».

« Dans le contexte géopolitique que nous connaissons, la confiance numérique est plus que jamais un enjeu stratégique », rappelle Grégory Wintrebert, président de l’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN). « Le Label France Cybersecurity permet de rendre visible l’excellence technologique française et d’apporter aux acheteurs un repère simple et fiable dans un marché complexe ».

« A travers cette promotion 2026, nous démontrons que la France dispose d’un écosystème industriel solide, innovant et capable de rivaliser avec les meilleurs standards internationaux », souligne Jean-Noël de Galzain, président d’Hexatrust. « Les alternatives existent, elles sont performantes et elles s’inscrivent dans un cadre de confiance conforme à nos exigences européennes ». Hexatrust et le Cesin (le Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique) ont également présenté, en décembre 2025, un Cyber Panorama qui recense plus de 300 solutions de cybersécurité françaises souveraines, alternatives aux solutions extra-territoriales.

Les 91 offres distinguées par le Label France Cybersecurity couvrent la gestion des vulnérabilités, la protection DNS et DDoS, la gestion des identités et des accès, le chiffrement, la détection et la réponse aux incidents, la sauvegarde et la reprise d’activité, la conformité et la gouvernance des risques, les tests d’intrusion, la visioconférence sécurisée, l’hébergement de données de santé, et la formation.

Entreprises et offres labellisées en 2026

Entreprises Offres
123 CS Cybersécurité, supervision et HDS (Hébergement de données de santé)
6CURE DDoS Threat Protection
6CURE DDoS Assessment
6CURE Protection DNS
ACG CYBERSECURITY Conseil, Audit, Gouvernance, Formation, Ingénierie et Services en cybersécurité
AKYL Diagnostics cybersécurité, formation & sensibilisation
ALEKSO Quiviv SOC
ALEKSO Alekso-CC
ARJUNA Exercice de gestion de crise d’origine cyber
AUCAE Digital Crisis Response (DCR)
BEEMO TECHNOLOGIE Data Safe Restore
BOUYGUES TELECOM BUSINESS SOLUTION DFIR & CERT
BYCYB BYCYB – Expertises et évaluation en cybersécurité
CECURITY.COM MyCecurity
CHAMBERSIGN FRANCE ChamberSign France
CLOUDIXO Audit organisationnel
COGICEO Plateforme SaaS Sec4AD
CYBER SES Accompagnement à conformité et à maturité
CYBERESIST Plateforme d’audits de cybersécurité automatisés
CYBERLIB Plateforme SaaS
CYBERSOLUTIONS Service de conseil en cybersécurité
CYBERWATCH Cyberwatch Vulnerability Manager
CYBERZEN Service de conseil
CYBI Scuba
DB&M Cybersécurité, GRC, Sécurité offensive, pilotage & accompagnement
DEVSYS SOC Managé
DIGITALBERRY Berrycert
DOCAPOSTE Pack Cyber
EASY SERVICE INFORMATIQUE EASY Cyberdefense
EUROPASAFE EuropaSafe
EVIDEN Trustway Proteccio HSM
EVIDEN Key Management System
EVIDIAN Orbion
FAIRTRUST FairTrust SSO
GALEAX Expertise technique des vulnérabilités informatiques
GALEAX CoreUpdate
HBD CONSULTING Test d’intrusion / ISP / RSSI / GRC
HDW SEC Pentests, conférences, formations
HELIAQ SOLUTIONS Prestation, services cybersécurité
HORUS CYBER CONSEILS Audit de cybersécurité
HUCENCY Solution d’éducation au phishing
IDAKTO IDCluster
IMP360 Hébergement de données de santé (HDS)
INQUEST Conseil et réponse à incident
INSPEERE DATIS – Solution de sauvegarde distribuée, souveraine et résiliente
INTUITY INTUITY SAFE – services cyber
ISE SYSTEMS Cybergame by Résilience 360°
JAMESPOT Jamespot
KIWI BACKUP Service de sauvegarde Kiwi Cloud – Santé
KNS KThode
LEVIIA Leviia Drive
LEVIIA Leviia Storag3
LINKT SOC managé 6e Sens
MAILINBLACK U-Cyber 360°
MAILSPEC SAS EasyCrypt
MC2I Conseil en cybersécurité
MEMORITY Memority
MEROX MEROX
METSYS Services managés
NAMESHIELD DNS Premium
NUMERYX Asguard
OFFENSIGHT Offensight Externe – Interne
OGO SECURITY OGO Shield
OLFEO On-Premise / SAAS
ORANGE Authentication double facteur Grand public
ORHUS Pentest, audit et formation
OROL CYBER SOLUTIONS OROL Cyber Solutions
PADOK Service d’audit, conseil et formation
PHRAGMA Sec & Advice – Audit et conseil en cybersécurité
PHRAGMA SecNumID
PRADEO SECURITY SOLUTION SUITE
PRO IT CONSEIL Offre d’infogérence
QUICK SOURCE Prestation de service en cybersécurité et de maintien en conditions de sécurité
RANDORISEC Service d’audit et tests d’intrusion
RANDORISEC Shindan
RUBYCAT LABS Prove IT
SECDOJO Secdojo – Next-Gen Cyber Range Platform
SECURIGEEK Audit de cybersécurité
SECURITRUST Service audit en cybersécurité, mise en place GRC, RSSI à temps partagé
SEKERA SERVICES Sekera Services
SEKERA SERVICES Sekera SOC & MDR
SHELAON PARTNERS Design, Intégration, GRC, Audit
SINE QUA NON VigiGuard®
SYSTANCIA Cyberelements
SYTT SAS Conseil en Cybersécurité
TIXEO Visioconférence Sécurisée Tixeo
TOLI SYSTEM & SECURITY Audit, Test d’intrusion et Formation en sécurité des SI
UNUMKEY Audit, conseil, formation
V6PROTECT Web App Vulnerability
VADEMI VADEMI SECURE
VORSTONE Audits, de conseils, et intégration en cybersécurité
WIMI WIMI ARMOURED
YOUZER Youzer
ZIWIT HTTPS

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