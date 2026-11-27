La visite, le 23 novembre, de la ministre déléguée chargée de l’IA et du Numérique, Anne Le Hénanff, au datacenter d’Orange près de Chartres a ravivé les critiques syndicales à l’égard du projet de coentreprise entre l’opérateur et le fonds d’investissement néo-zélandais Morrison. Présentée comme une contribution à la souveraineté numérique européenne, l’opération est qualifiée « d’hérésie industrielle, financière et stratégique » par la CFE-CGC Orange.

Annoncé fin juillet, le projet prévoit la création d’une société détenue à parité par Orange et Morrison, à laquelle l’opérateur apportera cinq datacenters répartis sur quatre sites à Chartres, Val-de-Reuil, Aubervilliers et Chevilly-Larue. Un programme d’investissement de 3 milliards d’euros doit permettre de multiplier par près de dix leurs capacités, pour atteindre 400 MW, et ainsi répondre à la demande croissante liée au cloud et à l’IA. Orange Business conservera l’exclusivité de la commercialisation des capacités de la coentreprise.

Ce montage doit permettre à Orange de financer cette expansion sans alourdir directement son endettement. Mais sa pertinence financière est contestée par la CFE-CGC. Selon le syndicat, Morrison n’apporterait que 375 millions d’euros, l’essentiel du financement reposant sur l’endettement de la coentreprise. Rappelant qu’Orange a distribué près de 10 milliards d’euros de dividendes entre 2021 et 2025, le syndicat estime que l’opérateur aurait les moyens de financer lui-même ces infrastructures.

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La CFE-CGC conteste surtout l’argument de la souveraineté numérique avancé par la direction. Les infrastructures étant déjà implantées en France, l’opération revient, selon elle, à abandonner l’autonomie décisionnelle d’Orange sur des actifs stratégiques au profit d’une gouvernance partagée avec un investisseur extra-européen. L’opérateur fait valoir, de son côté, que Morrison n’aura accès ni aux serveurs ni aux données hébergées.

Le syndicat dénonce enfin le fait que l’opération soit présentée comme acquise avant même l’achèvement de la consultation des représentants du personnel. Sa finalisation est attendue au premier trimestre 2027.