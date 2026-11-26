L’expert en stockage Everpure a identifié trois tendances qui devraient marquer l’année 2027 des partenaires channel :

1. Accompagner les clients dans la gestion des données

Selon une étude menée par Everpure, 62% des entreprises ne disposent pas d’une visibilité complète sur leurs données : où se trouvent-elles ? Qui y a accès ? Que contiennent-elles réellement ? Quel est leur niveau de résilience ? Selon Craig Robertson, le n nouveau patron du channel européen d’Everpure, les partenaires ont un rôle clé à jouer en 2027 pour aider leur clientèle à mettre en place une stratégie de gestion des données claire, avec des capacités de résilience intégrées et une expertise en matière de conseil sur les enjeux réglementaires et de souveraineté. « Simplifier les processus d’achat et fournir du matériel ne suffira plus pour rester pertinent auprès des clients. On attend de son partenaire qu’il soit en mesure de répondre aux quatre questions mentionnées ci-dessus ».

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

2. S’appuyer sur les ventes de GPU n’a qu’une durée limitée

« Certains partenaires réalisent actuellement jusqu’à 70% de leur chiffre d’affaires dans les infrastructures avec la vente de solutions de calcul équipées de GPU. Cette dynamique repose essentiellement sur les achats de matériel plutôt que sur de véritables opportunités de partenariats stratégiques à long terme », commente Everpure. Or s’appuyer sur les ventes de GPU n’a qu’une durée limitée. En 2027, les partenaires devront revenir aux fondamentaux, à savoir : le socle de données de l’entreprise est-il prêt pour l’IA ? Si ce n’est pas le cas, les autres investissements ne pourront pas porter leurs fruits, prévient Everpure.

3. Se positionner comme des conseillers de confiance en matière de souveraineté

Les tensions géopolitiques ont transformé la localisation des données en un enjeu majeur. Les directions ont de plus en plus besoin de savoir précisément dans quels pays leurs données sont hébergées et à quelles législations elles sont soumises. « L’Europe a démontré sa volonté de faire appliquer les règles », affirm Craig Robertson. En juillet 2026, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de quatre Etats membres de l’UE, dont la France, pour ne pas avoir transposé intégralement la directive NIS2 dans leur législation nationale. « Très peu de grandes organisations disposent des ressources humaines et technologiques nécessaires pour répondre seules à des exigences de plus en plus complexes. La plupart des organisations concernées devront s’appuyer sur leurs partenaires pour élaborer leur stratégie de souveraineté ».