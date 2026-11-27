Les prix de vente moyens des ordinateurs portables et de bureau dans l’ensemble du réseau de distribution informatique européen ont augmenté de près de 20% en glissement annuel au troisième trimestre 2026, selon les dernières mesures de Context. James Bates, analyste senior chez Context, observe que les acheteurs professionnels reportent les mises à niveau ou optent pour des modèles de moindre capacité.

La société spécialisée dans les études de marché informatiques précise que les fabricants de semi-conducteurs réservent davantage de capacités de production aux mémoires haute performance destinées aux serveurs d’IA, réduisant l’offre dédiée aux PC. La hausse des coûts de la mémoire et des disques SSD se répercute sur le réseau de distribution. Elle estime que les stocks restants de PC, moins coûteux, devraient finir de s’écouler d’ici fin 2026.

Le chiffre d’affaires européen du marché des PC a augmenté de 8,3% en glissement annuel au troisième trimestre 2026, alors même que les distributeurs ont livré moins d’unités. Context prévoit que la croissance de ce chiffre d’affaires ralentira pour s’établir à 0,3% en glissement annuel au quatrième trimestre 2026.

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En ce qui concerne 2027, le cabinet d’études s’attend à ce que la hausse des prix de vente moyens soutienne une croissance modérée du chiffre d’affaires de l’informatique mobile, une reprise progressive des ventes en volume étant peu probable avant le dernier trimestre de l’année.