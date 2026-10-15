Helpline étoffe son catalogue avec une offre d’IA conçue en partenariat avec l’éditeur français VirtualBrain. Commercialisée depuis cet été, elle vise à accompagner les entreprises dans l’identification et le déploiement de cas d’usage IA appliqués à leurs processus métiers.

VirtualBrain apporte la plateforme technologique et sa capacité à structurer les corpus documentaires des clients et à les rendre exploitables par l’IA, tandis qu’Helpline apporte ses compétences dans la gestion de la connaissance, l’accompagnement des utilisateurs et des métiers, leur acculturation et l’intégration de la solution.

Le partenariat est né d’un besoin interne. En 2024, Helpline a sélectionné VirtualBrain parmi différentes solutions pour répondre aux problématiques d’analyse documentaire, de gestion des connaissances et d’automatisation des processus de ses équipes commerciales et avant-vente. Son usage a ensuite été étendu au juridique, au marketing et à la direction financière.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Forte de cette expérience, Helpline propose désormais cette technologie à ses clients, aussi bien pour les RH, le juridique, les ventes et l’avant-vente que pour les opérations. Une activité que Julien Griveau, directeur des offres, voit comme une extension du positionnement historique d’Helpline, passé ces dernières années d’une activité centrée sur le support bureautique à une activité tournée majoritairement vers le support applicatif métier.

Quelques semaines après son lancement, Helpline indique avoir déjà plusieurs prospects avancés.