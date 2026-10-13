Avant son propre rachat par KKR et Energy Capital Partners, l’irlandais DCC Energy poursuit le démantèlement de ses activités de distribution technologique. Après avoir cédé une partie des anciennes activités Exertis, le groupe a conclu un accord pour vendre Nexora, le périmètre technologique restant, au fonds américain One Equity Partners (OEP). La transaction valorise Nexora 725 millions de dollars.

Nexora est né fin 2025 de la réorganisation des activités technologiques de DCC. Le groupe rassemble principalement des sociétés de distribution spécialisées dans les infrastructures IT et datacenters, le stockage, les réseaux, l’audiovisuel professionnel, l’audio et l’électronique grand public. Son portefeuille comprend notamment Hammer (infrastructures, stockage, datacenters), Almo (audiovisuel professionnel en Amérique du Nord), JAM (audio), Comm-Tec en Europe continentale, CapTech dans les pays nordiques et Azenn Connect en France. Nexora revendique plus de 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel et plus de 2.000 collaborateurs.

Ce périmètre correspond aux activités spécialisées que DCC avait choisi de conserver après avoir engagé la cession de plusieurs métiers historiques d’Exertis jugés moins stratégiques ou moins rentables. Exertis France, davantage orienté vers la distribution IT généraliste, a ainsi été cédé à We.Connect fin 2025. Exertis UK & Ireland avait pour sa part été vendu à Aurelius, avant le placement sous administration judiciaire du distributeur britannique en mai dernier.

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Azenn Connect, la vitrine française de Nexora

En France, Nexora conserve Azenn Connect, né en juin dernier de la fusion d’Azenn et d’Exertis Connect. Dirigée par Florence Triou Teixeira, la société regroupe environ 300 collaborateurs pour près de 160 M€ de chiffre d’affaires. Elle intervient notamment dans les infrastructures réseau, les télécommunications, la connectique, l’audiovisuel, la sécurité et les équipements destinés aux datacenters.

L’arrivée de One Equity Partners doit permettre à Nexora d’accélérer son développement. Le distributeur indique vouloir continuer à investir dans ses marchés spécialisés, ses capacités et ses équipes. OEP est déjà actif dans l’écosystème IT et a récemment pris une participation majoritaire dans l’intégrateur américain Myriad360, spécialisé dans les datacenters, le cloud, la cybersécurité, l’IA et les services managés.

L’opération reste soumise aux autorisations réglementaires et sa finalisation est attendue à partir du 1er mars 2027. Elle marque une nouvelle étape dans le recentrage de DCC sur l’énergie.