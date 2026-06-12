Le distributeur spécialisé en infrastructures de réseaux de télécommunications Azenn fusionne avec le distributeur en connectique et infrastructure réseau Exertis Connect. Le nom de l’entreprise issue de cette fusion est Azenn Connect. Elle est dirigée par Florence Triou Teixeira (cf. photo) et regroupe désormais 300 personnes proposant des expertises en infractructure réseau, IT, télécommunications, connectique, audiovisuel et sécurité. Laurent Sornat prend le poste de directeur commercial de l’entreprise fusionnée dont la force de vente comprend des équipes grands comptes, export, channel et business development.

Exertis Connect était l’entité commerciale BtoB d’Exertis. Azenn appartenait au grossiste Exertis depuis 2021. La fusion est donc une suite logique.

Par ailleurs, au Royaume Uni, Exertis UK est sous administration judiciaire depuis le 29 mai 2026, quelques mois seulement après la reprise d’Exertis UK et d’Exertis Ireland par le fonds allemand Aurelius auprès du conglomérat irlandais DCC.