Nouveau coup dur pour Exertis UK. Le grossiste britannique a été placé sous administration judiciaire le 29 mai 2026, selon un avis publié sur son site. Martin Armstrong et Andrew Bailey, du cabinet Turpin Barker Armstrong, ainsi que James Hopkirk, de Kreston Reeves, ont été nommés administrateurs judiciaires. Ils assurent désormais la gestion des affaires, de l’activité et des biens de la société.

Cette procédure intervient quelques mois seulement après la reprise d’Exertis UK et d’Exertis Ireland par le fonds allemand Aurelius auprès de DCC. La transaction, annoncée en juillet 2025 et finalisée à l’automne, portait sur une activité qui pesait environ 2 milliards de livres de chiffre d’affaires annuel au Royaume-Uni et en Irlande.

Depuis, la filiale britannique avait enchaîné les difficultés. En janvier, Exertis UK avait confirmé le licenciement de 400 personnes sur un effectif d’environ 1.200 salariés, à l’issue d’une consultation de 45 jours et le limogeage de son DG Tim Griffin. Mais les départs se sont poursuivis depuis, au gré des cessions, fermetures d’activités et nouvelles consultations. Selon IT Channel Oxygen, il ne resterait plus qu’environ 70 salariés dans l’entreprise au moment de son placement sous administration judiciaire.

Les derniers comptes déposés illustraient déjà la dégradation de sa situation financière. Sur l’exercice clos le 31 mars 2025, Exertis UK a vu son chiffre d’affaires reculer de 8%, à 1,43 milliard de livres sterling, tandis que ses pertes nettes se creusaient à 47,9 millions de livres. Selon la presse britannique, la chute du grossiste s’explique par une combinaison de pertes, de recul d’activité, de départs de fournisseurs et de tensions sur ses lignes de crédit. Les administrateurs ont indiqué qu’ils évaluaient désormais la situation de l’entreprise avec l’équipe de direction et les salariés encore en poste.