Mitel dévoile Mitel Workforce Experience (WX), une plateforme de communications unifiées qui vise à rapprocher les usages des collaborateurs de bureau et de terrain. L’éditeur mise sur une interface unique, des fonctions d’IA ciblées et une grande souplesse de déploiement pour se différencier des grandes plateformes cloud du marché.

Mitel veut remettre les usages métiers au centre des communications unifiées. Avec Mitel Workforce Experience (WX), le fournisseur réunit dans une même interface la voix, la messagerie, les réunions, les fonctions de centre de contact et les applications métiers, accessibles depuis un PC, une tablette ou un smartphone.

La plateforme a notamment été pensée pour le personnel de terrain, souvent moins bien servi par les outils collaboratifs conçus à l’origine pour les salariés travaillant derrière un écran. L’interface repose sur des widgets et peut être adaptée au rôle de chaque utilisateur.

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Mitel cite notamment les secteurs de la santé, de l’industrie ou encore des services critiques. Un positionnement en phase avec les spécialisations de son programme partenaires, qui accorde une place accrue à l’expertise sectorielle.

Une IA orientée vers les usages

L’IA vient compléter cette approche avec des fonctions relativement concrètes : réponse vocale mains libres, traduction en temps réel, routage automatique des appels, remontée d’informations contextuelles et automatisation de tâches répétitives.

Mitel cherche ainsi moins à empiler les fonctions génératives qu’à rendre les communications directement exploitables dans les processus métiers. La voix reste au cœur de la proposition de valeur, notamment pour les environnements où les utilisateurs doivent pouvoir agir sans manipuler leur terminal.

Le choix de l’hybride

WX pourra être déployé sur site, dans un cloud privé, en mode hybride ou en périphérie. Une souplesse destinée aux organisations soumises à de fortes contraintes de sécurité, de résilience ou de souveraineté des données.

Ce positionnement fait écho à la stratégie exposée lors de la refonte du programme partenaires en janvier dernier : Mitel soulignait alors que plus de 90 % des entreprises modernisant leurs communications privilégiaient des architectures hybrides.

Les premières fonctions de WX seront disponibles à partir de novembre 2026, avec une disponibilité plus large au premier semestre 2027. Les environnements MiVoice Business seront servis en premier, avant OpenScape.