L’équipementier canadien Mitel, spécialisé en téléphonie d’entreprise, a revu son programme partenaires pour 2026. Il s’agit en quelque sorte d’une fusion des programmes existants de Mitel et d’Unify.

L’évolution principale consiste en l’adoption d’un système de points unifié qui mesure la contribution des partenaires au-delà du chiffre d’affaires. Ce dispositif intègre désormais des critères tels que la spécialisation, la formation et la réussite client afin de récompenser une valeur ajoutée plus globale. Les partenaires bénéficient ainsi d’une trajectoire de croissance plus lisible, avec des remises prévisibles et un potentiel de rémunération élargi, indépendamment des régions.

Le programme révisé introduit également des mécanismes de fidélisation client pour soutenir les revenus récurrents et améliorer les taux de renouvellement.

En outre, Mitel étend à l’échelle mondiale un système de badges de spécialisation, auparavant réservé à l’Amérique du Nord. Ces badges valorisent une expertise avancée dans des secteurs clés tels que la santé, l’hôtellerie, la finance, le secteur public ou encore l’IA. Le partenaire devient ainsi un vecteur essentiel de différenciation.

Mitel précise que cette refonte du programme partenaires s’est appuyée sur les retours de son écosystème mondial de plus de 6.000 partenaires et s’inscrit dans un contexte où plus de deux tiers des entreprises utilisent des systèmes de communication vieux de sept ans au moins et où plus de 90% des organisations ayant décidé de moderniser leurs systèmes optent pour des modèles hybrides.

Selon Eric Hanson, directeur marketing de Mitel, cette refonte doit permettre aux partenaires de rester compétitifs dans un marché déjà mature et sous pression. Les partenaires ont donc un rôle clé à jouer en déplaçant leur proposition de valeur vers les services, l’expertise et l’orchestration des systèmes de communication.