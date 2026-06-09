Mitel poursuit le déploiement de son Global Partner Program 2026 en attribuant 141 spécialisations à 97 partenaires dans le monde. Ces distinctions couvrent cinq domaines : hôtellerie, santé, finance, secteur public et centres de contact.

Intégrés au programme partenaires présenté en début d’année, ces badges visent à reconnaître les partenaires capables de démontrer une expertise sectorielle, des compétences techniques et de conseil, ainsi que des performances commerciales régulières. Ils doivent aussi aider les clients à identifier les acteurs les mieux armés pour répondre à leurs contraintes métiers.

Marco Technologies arrive en tête avec cinq spécialisations, soit l’ensemble des catégories retenues par Mitel. TELE2 et Deutsche Telekom suivent avec quatre spécialisations chacun. Ostertag DeTeWe et Parallel Technologies atteignent également ce niveau.

Plusieurs partenaires français figurent dans la liste. SPIE ICS SAS obtient trois spécialisations, dans l’hôtellerie, la santé et le secteur public. Orange est distingué dans la santé et le secteur public, tout comme SPIE Information & Communication. INEO apparaît pour sa part parmi les partenaires spécialisés dans la santé.

Ces spécialisations prolongent la refonte du programme partenaires de Mitel, qui introduisait notamment un système de points intégrant la spécialisation, la formation et la réussite client, au-delà du seul chiffre d’affaires.

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