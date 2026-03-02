Sophie Papillon rejoint Numspot en tant que directrice des ventes, après avoir été vice présidente France et Afrique du Nord chez Cloudera pendant plus de 3 ans. Elle est à présent en charge de la stratégie et de l’exécution des ventes, ainsi que du développement des comptes stratégiques avec les partenaires de Numspot, en collaboration avec les équipes écosystèmes, produit et marketing.

Forte de plus de 25 ans d’expérience dans des  fonctions de direction commerciale et de management d’équipes, notamment chez Veeva, Microsoft, Salesforce et IBM, Sophie Papillon a désormais pour mission d’accélérer la croissance de Numspot en France et en Europe, dans un contexte d’industrialisation de sa plateforme technologique souveraine. « Je veux contribuer à faire de Numspot la brique de confiance des stratégies data, IA et applicatives de nos clients, au cœur de leurs environnements hybrides », précise Sophie Papillon.

« Son expérience du marché des plateformes de Data/IA et du cloud, sa capacité à structurer des organisations de ventes performantes et sa culture de la relation clients seront déterminantes pour accompagner notre changement d’échelle en France et en Europe », déclare Eric Haddad, président exécutif de Numspot, dans un communiqué.

Numspot revendique une plateforme technologique souveraine et sécurisée, hybride et portable, combinant les avantages du cloud public et de l’interopérabilité avec des standards de sécurité exigeants (ISO 27001 déjà acquis, HDS et SecNumCloud en cours). La société s’appuie sur un actionnariat français : Banque des Territoires, Docaposte, Dassault Systèmes et Bouygues Telecom.

