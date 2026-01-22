Cyllene a changé le moteur de son offre de SOC managé. L’entreprise de distribution et de services nanterroise a substitué l’extension de sécurité X-Pack de la suite Elastic (ELK Stack) qu’elle utilisait depuis 5 ans par la technologie de l’éditeur danois LogPoint. Un choix guidé par son coût avantageux et sa capacité à s’installer sur site. En mettant à profit sa logique de facturation du service au « sujet monitoré » et non au « flux d’événements », Cyllene a pu ainsi diviser par deux le coût mensuel de son SOC managé. Son offre de base, qui comprend la protection des pares-feux, de l’Active Directory et des points de terminaison (EDR) avec une remédiation en 24/7, est proposée à 2250 € par mois (contre plus du double avec X-Pack). Autre gros intérêt : les données ne vont pas dans le cloud. Elles sont remontées et traitées directement par Cyllene depuis le site client ou dans ses centres d’hébergement, se félicite Olivier Poelaert, président de Cyllene (photo).

