Editeur californien d’une plateforme de planification et d’analyse de scénarios pilotées par l’IA, Anaplan nomme Laurent Martini au poste de directeur général de la société dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Créée en 2006, Anaplan vend les services de sa plateforme SaaS de « planification connectée » à 2.500 entreprises clientes pour leur permettre de gérer leurs finances, leur logistique, leurs ventes, leurs ressources humaines et leurs activités marketing, en modélisant et testant différents scénarios stratégiques. La société est basée à San Francisco.

A son nouveau poste, Laurent Martini reporte à Greg Randolph, président et Chief Revenue Officer (CRO). Il rejoint également le comité exécutif d’Anaplan.

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans l’édition logicielle, Laurent Martini occupait auparavant le poste de vice-président des ventes EMEA chez l’étatsunien Splunk. Avant cela, il a été directeur général France de Pure Storage, « contribuant à passer le chiffre d’affaires de 5 millions à 54 millions de dollars en quatre ans », selon le communiqué. Il a également occupé plusieurs postes de direction chez Veritas et Symantec, dont celui de directeur général France.