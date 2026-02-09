Moins d’un mois après avoir quitté Cheops Technology, où il officiait en tant que directeur général délégué, Yves Pellemans rejoint le groupe Constellation au poste nouvellement créé de directeur général délégué et chief revenue officer. À ce titre, il intègre le comité de direction et le conseil de surveillance du groupe. Avec un périmètre d’intervention couvrant les offres, le marketing, les partenariats et le commerce de ce groupe de 800 personnes réalisant 212 M€, il est chargé d’accélérer la croissance du chiffre d’affaires en déployant de nouvelles offres et en renforçant le parcours et l’expérience client. Il a pris ses nouvelles fonctions ce jour au siège du Groupe, à Saint Cloud – dans le même immeuble qu’Axians Communication & Cloud (ex-APX), où il a officié près de 20 ans.

