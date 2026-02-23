Le belge Dstny, fournisseur de solutions de communication pour les TPE et PME européennes, promeut François Barde au poste de directeur des ventes indirectes en France. Ce dernier avait auparavant le titre de responsable des ventes indirectes françaises de Dstny depuis 2023.

Cette promotion s’inscrit « dans un contexte de forte accélération pour l’entreprise qui connait une traction importante de ses activités portée par son réseau de distribution », précise le communiqué d’annonce.

A son nouveau poste, François Barde est en charge de piloter la stratégie commerciale indirecte sur le marché français et de faire évoluer les ressources à disposition du réseau de partenaires, soit plus de 1.200 intégrateurs, MSP, revendeurs et distributeurs. Il doit également coordonner les responsables des ventes réparti·e·s dans toute la France et travailler en étroite collaboration avec la direction générale pour définir de nouveaux relais de croissance.

Fort de plus de 25 ans d’expérience professionnelle dans l’IT et les télécoms, François Barde a notamment travaillé pour EGT, filiale d’Orange pour la commercialisation d’Itineris, son service de communications GSM, puis chez l’opérateur Colt au poste de responsable des ventes des offres voix.