Anthropic annonce une levée de fonds de 30 milliards de dollars dans le cadre d’une série G, portant sa valorisation post-financement à 380 milliards de dollars. Ce tour est co-mené par GIC, le fonds souverain de Singapour, et Coatue, avec la participation notamment de D.E. Shaw Ventures, Dragoneer, Founders Fund, ICONIQ et MGX. Des investisseurs stratégiques déjà présents au capital, dont Microsoft et Nvidia, figurent également parmi les soutiens financiers de l’entreprise.

C’est l’un des tours de table les plus massifs jamais réalisés par une société technologique privée, pas si loin des 40 milliards de dollars levés par OpenAi avec Softbank. Déjà à l’automne 2025, Anthropic avait levé 13 milliards de dollars pour une valorisation de 183 milliards. En moins de six mois, la valorisation a donc plus que doublé.

Anthropic met en avant un chiffre d’affaires annualisé de 14 milliards de dollars, qui a fait plus que décupler chaque année depuis 3 ans. Près de 80% provient de ses offres destinées aux grandes entreprises, en particulier Claude Code, son assistant de développement logiciel, avec déjà plus de 2,5 milliards de dollars de revenus annualisés, ainsi que de l’accès à ses modèles Claude via API et via les grandes plateformes cloud. Plus de 500 clients déboursent désormais au moins un million de dollars par an pour ses solutions.

Les 30 milliards levés doivent financer en priorité l’extension des capacités de calcul nécessaires à l’entraînement et à l’inférence des modèles de nouvelle génération. La compétition technologique implique des investissements massifs en GPU, en infrastructures et en partenariats avec les fournisseurs de cloud. Anthropic entend également accélérer le déploiement commercial de ses solutions auprès des grands comptes, dans un contexte de concurrence directe avec OpenAI sur le marché des modèles de fondation.

OpenAI envisagerait d’ailleurs une augmentation de capital encore plus massive. Selon le Wall Street Journal, l’entreprise de Sam Altman préparerait une nouvelle levée pouvant atteindre 100 milliards de dollars, qui pourrait être la dernière avant un projet d’introduction en bourse fin 2026.