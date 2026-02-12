L’éditeur britannique Sophos acquiert une autre entreprise IT britannique, Arco Cyber, spécialisée dans l’assurance en cybersécurité. Objectif : renforcer son offre « CISO Advantage » et ses capacités de gouvernance et de conformité.

L’offre CISO Advantage vise « à apporter les connaissances, le jugement et la discipline opérationnelle d’un RSSI chevronné aux organisations équipées ou non d’une direction dédiée à la sécurité », selon le communiqué. Elle combine des technologies d’IA agentique, des plateformes intégrées et une expertise humaine proposée en partenariat avec des fournisseurs de services managés (Managed Services Providers, MSP) et des fournisseurs de services de sécurité managés (Managed Security Services Providers, MSSP).

L’intégration d’Arco Cyber a pour but d’accélérer cette vision, avec des fonctionnalités de vérification de l’efficacité des contrôles de sécurité, de cartographie des contrôles en fonction des cadres de risque et de conformité, et d’informations ‘prêtes à l’emploi’ pour faciliter la prise de décision.

Arco Cyber rejoindra Sophos en tant qu’équipe dédiée au développement de CISO Advantage. Sa technologie va être intégrée dans la plateforme Sophos Central qui regroupe des services de conseil, des services de détection et de réponse managés (Managed Detection and Response, MDR) et des services partenaires permettant aux MSP et MSSP d’adapter leur stratégie de cybersécurité aux clients.