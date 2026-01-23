NTT Data France officialise la nomination de Raphaël Zagury au poste de Managing Director, Sales & Go-To-Market. En fonction depuis le 1er octobre, il a pris la tête de l’entité nouvellement créée et rejoint le comité de direction France, sous la responsabilité d’Olivier Posty, Directeur France & Luxembourg.

Sa mission consiste à piloter l’ensemble de la stratégie commerciale et de mise sur le marché, en coordonnant les activités historiques du groupe (infrastructures réseau, cybersécurité, digital workplace, datacenter hybride et cloud), tout en accélérant le développement des offres autour de l’intelligence artificielle.

Le groupe s’appuie notamment sur ses partenariats avec Cisco, Dell Technologies et Palo Alto Networks, et travaille avec Mistral AI à la mise en place d’un centre d’excellence IA destiné à accompagner les clients dans l’industrialisation de leurs projets.

Fort de 20 ans d’expérience, Raphaël Zagury a débuté sa carrière au Canada dans le secteur des télécoms. Il a rejoint Spie Communications en 2006 puis NTT DATA en 2014. Il y a occupé plusieurs fonctions commerciales de direction, notamment sur les grands comptes et marchés verticaux.

Cette évolution de gouvernance s’inscrit dans un plan de croissance visant à renforcer significativement la présence de NTT Data sur le marché français, avec l’objectif affiché de doubler le chiffre d’affaires à horizon 2028.