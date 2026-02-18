Le spécialiste français de la tierce maintenance informatique embauche François Prospert en tant que Chief Revenue Officer (CRO). Celui-ci reporte au PDG d’Evernex, Stanislas Pilot, et rejoint également le comité exécutif du Groupe.

En tant que CRO d’Evernex, François Prospert a pour mission de superviser les équipes commerciales et marketing, au niveau régional et Groupe, ainsi que l’équipe solutions financières.

« Evernex est un des rares acteurs mondiaux à faire de l’IT durable un moteur de croissance en accompagnant nos clients dans la montée en puissance de l’IA et l’explosion des besoins en infrastructures », affirme François Prospert, dans un communiqué. « Nous sommes dans une position idéale pour proposer aux hyperscalers, aux opérateurs de datacenters et aux entreprises des services professionnels à l’échelle mondiale pour gérer leurs actifs numériques dans la durée ».

Fort de près de 30 ans d’expérience dans des fonctions de direction en France et à l’international, dans des secteurs divers tels que l’automobile, l’énergie, le transport et les services à l’industrie, il a exercé la fonction de CRO chez Trescal, un spécialiste des services d’étalonnage, entre 2010 et 2023. Il a également occupé des postes de direction chez Schneider Electric, Forvia, Framatome Connectors International et Total. En outre, il a exercé du conseil en stratégie chez AT Kearney entre 2000 et 2006, six ans durant lesquels il a accompagné des acteurs industriels dans leur transformation et leur développement international.

François Prospert est titulaire de deux Masters en ingénierie et en management de l’Ecole Centrale de Nantes et HEC Paris. Il a également suivi un programme Executive à l’IESE Business School.