La filiale française du britannique SCC obtient la certification ISO 50001, relative à la gestion de l’énergie, et le niveau 2 du Label Numérique Responsable, attribué par l’Institut du Numérique Responsable (INR).

Pour Anne-Sophie Laurent, cheffe de projet RSE-QSE chez SCC France, « la certification ISO 50001 renforce notre capacité à piloter et réduire concrètement nos consommations énergétiques. Elle traduit notre volonté d’aligner notre stratégie de décarbonation avec des actions opérationnelles suivies et auditées ».

SCC France se donne l’objectif de réduire sa consommation énergétique annuelle de 5 à 10%. La société vise la neutralité carbone d’ici 2040, avec un premier jalon de réduction des émissions de CO2 de 50% d’ici 2030.

Quant au Label Numérique Responsable niveau 2, il distingue les organisations qui intègrent les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques dans leurs activités numériques.

« L’obtention du Label Numérique Responsable niveau 2 démontre que notre engagement RSE repose sur des actions concrètes, mesurables et reconnues par un organisme indépendant. Il ne s’agit pas d’une déclaration d’intention, mais d’un programme structuré qui engage l’ensemble de nos directions et s’inscrit dans la durée », précise Patricia Oudart (cf. photo), responsable RSE-QSE chez SCC France, dans un communiqué. Et d’énumérer ces actions concrètes : « la création d’une équipe d’ambassadeurs Numérique Responsable, la finalisation de l’analyse de double matérialité, le renforcement de l’activité de réemploi via « SCC Recycling », l’intégration d’objectifs chiffrés et d’un plan d’action pluriannuel engageant l’ensemble des directions ».

Gaël Menu, le directeur général de SCC France, affirme vouloir « faire de notre stratégie de Responsabilité Sociétale d’Entreprise un levier de transformation, un critère de performance, et un engagement collectif ». Et de conclure : « En tant qu’Entreprise de Services Numériques, nous avons le devoir de développer un numérique durable, éthique et inclusif ».