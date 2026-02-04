Pour cette deuxième journée d’IT Partners 2026, le plateau TV ChannelNews reprend du service dès 11h12 en direct de Paris La Défense Arena. Après une première journée riche en échanges, retrouvez une nouvelle série d’interviews exclusives avec les acteurs qui font le Channel IT français.

Revendeurs, intégrateurs, MSP, éditeurs… Les décideurs de l’écosystème se succèdent sur notre plateau pour partager leur vision du marché, leurs stratégies de développement et les tendances qui façonnent le Channel en 2026. Près de vingt interviews au programme de cette journée.

Le programme des interviews

11h12 – Loïc Pequignot, Président – IPKonect (ex-BugBusters)

11h20 – Maxime Charlès, Président – Provectio

11h28 – Arnaud Delin, CEO – ZenOps

11h36 – Samira Bekhtaoui, Directrice ASUS Business – ASUS (sponsor)

11h47 – Stéphane Nonnet, Fondateur – Victoria Solutions

11h55 – Nicolas Zedde – Manaps

11h56 – Sophie Bono, Directrice commerciale France Channel & Alliances – Gen Digital (sponsor)

12h10 – Bénédicte Greffier, PDG – Axes 44

12h20 – Thierry Davigny, Président-Fondateur – Digitim

13h00 – Jean-Michel Texier, Président – Convergence

13h08 – Ilan Dayan, Responsable distribution France – Easybell (sponsor)

13h19 – Julien Drouhaut, Directeur commercial – Ekilog

13h27 – Éric Julien et Philippe Goubert, Directeur Général et Président – Heliaq

13h35 – Denis Authier et Isabelle Sinegre, Vice President International Business et Directrice commerciale France – Lancom Systems (sponsor)

13h46 – Arthur Arbez, Responsable commercial – Acadir IT

13h54 – Toni Da Costa, Co-gérant – Conecti

14h02 – Maud Brissaud, Directrice commerciale France – Jabra (sponsor)

Le direct vidéo