A compter du 1er février 2026, Delphine Ferrier pilote la stratégie et le développement de l’ESN Spie ICS, filiale de Spie France spécialisée dans les services multi-techniques. Elle se donne pour missions de continuer d’accompagner les clients sur le long terme, d’anticiper les évolutions technologiques et de poursuivre le développement d’un environnement de travail favorisant l’épanouissement et l’engagement des équipes. Cela comprend l’intégration d’Artemys, société française de plus de 400 personnes acquise par Spie ICS à hauteur de 93% en décembre 2025.

« 17 ans après mes premiers pas dans l’entreprise, je suis déterminée à poursuivre, avec l’ensemble de nos équipes, le développement de SPIE ICS et relever le défi de la transition vers un numérique plus responsable en capitalisant sur ce qui fait notre différence : la qualité de notre accompagnement clients et l’engagement de nos équipes », déclare Delphine Ferrier, dans un communiqué.

Ingénieure de formation (Efrei Paris, 2000), Delphine Ferrier débute sa carrière en tant qu’ingénieure support sur les infrastructures réseaux chez Arche Communications. Elle rejoint Spie ICS en 2009 en tant que responsable de service. Elle intègre le comité de direction de la société, dix ans plus tard, en 2019. En 2021, elle prend la direction des activités Grand Atlantique de Spie ICS, c’est-à-dire le développement des activités de la société dans la moitié ouest de la France. Elle a dès lors 1.000 collaborateur·rice·s sous sa responsabilité ainsi qu’un chiffre d’affaires de plusieurs dizaines de millions d’euros. A présent directrice générale de Spie ICS, elle vient également d’intégrer le comité de direction de Spie France.

Pour mémoire, Spie ICS occupe la 19ème place du dernier classement des 50 ESN & ICT les plus performantes en France.

