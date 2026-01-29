Cyllene s’apprête à mettre en œuvre pour son usage interne et celui de ses clients un nouveau nouveau portail de gestion d’infrastructures hybrides basé sur la plateforme open source ManageIQ. Depuis près de 10 ans, le fournisseur de services hébergés s’appuyait sur une version personnalisée d’OpenNebula. Une plateforme qui a fait le choix d’abandonner la prise en charge des environnements VMware dans sa dernière version. Soucieux de rester agnostique, Cyllene a donc choisi de se lancer dans le développement d’un nouveau portail qui permettra de provisionner ses machines virtuelles, son stockage, son réseau, ses conteneurs, et de renouveler automatiquement les certificats de ses infrastrctures, qu’elles soient sur site, hébergées ou logées dans le Cloud public et quel que soit l’hyperviseur utilisé (ESXi, Proxmox, etc.). Le projet, qui entre actuellement en phase beta, devrait être opérationnel au second semestre.

