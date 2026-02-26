Le cabinet d’analyse Gartner estime que les mémoires DRAM et NAND flash, utilisées dans les PC et les smartphones, devraient connaître une nouvelle hausse de prix de 130% d’ici la fin de l’année 2026.

Cette flambée des prix de la mémoire devrait entraîner « la disparition des PC d’entrée de gamme ». Par PC d’entrée de gamme, Gartner entend ceux dont le prix est inférieur à 500 dollars. « Un effet similaire devrait toucher les smartphones ». En conséquence, Gartner prévoit une baisse de plus de 10% des ventes mondiales de PC en 2026 et d’environ 8% des ventes de smartphones. Le cabinet rappelle que cette situation de pénurie de mémoires est liée à l’essor de l’IA.

« Initialement, nous pensions que le prix moyen des PC équipés d’IA allait baisser cette année, ce qui aurait favorisé leur adoption mais cela ne s’est pas produit », constate Ranjit Atwal, directeur de recherche chez Gartner. « Historiquement, la réduction des spécifications de PC était la solution lorsque les prix de la mémoire étaient sous pression mais cela s’avère difficile dans le cas présent », souligne-t-il. « Par exemple, Microsoft exige un minimum de 16 Go pour ses PC Copilot+, équipés d’IA, et nous dirions qu’au moins 32 Go sont recommandés pour l’achat de nouveaux PC d’entreprise ».

« Nous sommes ici dans une situation inédite », affirme Ranjit Atwal. « Habituellement, lorsque les prix de la mémoire montent en flèche, c’est en raison de problèmes de production qui limitent l’offre. Ici, c’est la pression exercée par les hyperscalers du côté de la demande qui fait grimper les coûts de la mémoire pour les PC et les smartphones ».

La DRAM représente désormais plus de 35% du coût de fabrication des PC, contre 15 à 18% il y a trois mois à peine. « Les prix des PC et smartphones ne vont faire qu’augmenter et devraient rester élevés jusqu’à la fin de 2027 au moins », prédit le cabinet Gartner.