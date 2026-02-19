Selon Exaegis, le marché français des logiciels et services numériques devrait accélérer en 2026, après une année 2025 restée en croissance mais marquée par de fortes tensions. En 2025, le secteur avait progressé de +2,4 %, un rythme modéré dans un contexte de ralentissement économique (hausse de seulement +0,7% du PIB), de prudence budgétaire et de décalage de nombreux projets structurants.

Cette phase d’attentisme a particulièrement pesé sur les services numériques, en recul de -1,6 % en 2025. Les entreprises ont privilégié l’optimisation des coûts et la rationalisation des portefeuilles applicatifs, repoussant les décisions d’investissement dans l’attente d’une meilleure visibilité.

Pour le cabinet d’études, 2026 se présente comme une année de rattrapage. Le marché total des logiciels et services numériques atteindrait 70 milliards d’euros de chiffre d’affaires, en hausse de +5,5 %. Les services numériques repasseraient dans le vert avec une croissance attendue de +2,7 %, traduisant la relance progressive des projets différés et le redémarrage des programmes de transformation.

Les logiciels et solutions cloud resteront le principal moteur de cette accélération, avec une progression estimée à +9,1 % en 2026. Ils concentreraient à eux seuls 71 % de la croissance totale du marché, confirmant que les investissements se polarisent autour des plateformes cloud, de la modernisation applicative et des usages liés à l’intelligence artificielle. L’amélioration du marché devrait se confirmer en 2027 avec une accélération de la croissance des services numériques attendue à 3,9%.

