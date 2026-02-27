L’intégrateur pure player SAP Duonext annonce l’acquisition de Wizya, un spécialiste de la gestion des accès et de la gouvernance dans les environnements SAP. Fondé en 2017, Wizya réalise environ 4 M€ de chiffre d’affaires annuel avec un effectif de 25 collaborateurs.

Pour Duonext, cette opération est l’opportunité d’étendre son champ d’intervention en internalisant la maîtrise d’une brique devenue stratégique dans les projets de migration vers S/4HANA et les offres cloud de SAP : la gestion des mécanismes de séparation des tâches et de contrôle des habilitations. Une expertise que Duonext sous-traitait jusqu’à présent à… Wizya. Duonext espère également que l’opération lui permettra de se positionner sur des projets de plus grande envergure et de développer ses référencements.

Le rapprochement donne naissance à un ensemble d’environ 70 collaborateurs (et autant de consultants externes), réalisant 28 M€ de chiffre d’affaires annuel sur un portefeuille d’une soixantaine de clients actifs. Il matérialise au passage la stratégie de croissance externe esquissée début 2025 avec la prise de contrôle de la société par son cofondateur Alexandre Rétho (photo) et l’entrée au capital de Crédit Mutuel Equity.

Positionnée à l’origine comme une société d’expertise SAP, Duonext a progressivement évolué dans la chaîne de valeur SAP, en devenant partenaire service en 2020, puis revendeur de licences à partir de 2024. Une nouvelle étape de son développement qui a contribué à renforcer sensiblement sa rentabilité en 2025, souligne Alexandre Rétho.

Après un exercice 2025 marqué par un coup d’arrêt de sa croissance après plusieurs années en progression moyenne de 15 %, l’objectif 2026 est de se remettre dans une dynamique de croissance organique forte en développant notamment sa présence sur le segment des ETI. L’acquisition de Wizya devrait y contribuer ainsi que l’ouverture début janvier d’une filiale à Casablanca visant à proposer des prestations hybrides onshore/nearshore (projets et infogérance) à ses clients traditionnels mais aussi à se développer sur le marché local. D’ici à 2030, Duonext vise 50 M€ de volume d’affaires.

