Insight poursuit la recomposition de son équipe dirigeante en France avec la nomination de Fatih Gezen au poste de CTO client France. Arrivé en janvier 2026, il rejoint le comité de direction avec la mission de positionner l’intégrateur non plus seulement comme partenaire technologique, mais comme partenaire de transformation business.

Cette nomination s’inscrit dans une séquence de nominations structurantes intervenues ces derniers mois au sein de la filiale française, avec l’arrivée de Thomas Marchais à la direction générale à l’été 2025 – en remplacement de Richard Ramos – et celle de Laurent Vromman à la tête du delivery. Des nominations qui visent à aligner l’organisation de la filiale française sur la transformation engagée par le groupe au niveau mondial.

Coté au Nasdaq, Insigt – qui emploie plus de 12 000 collaborateurs pour plus de 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires – a mené plusieurs acquisitions stratégiques, notamment dans le cloud avec le rachat de l’intégrateur américain spécialisé sur Google Cloud SADA en 2022, et dans le développement applicatif, avec l’acquisition du Britannique Amdaris en 2021. Basé à Bristol, ce dernier a renforcé ses capacités en ingénierie logicielle, développement nearshore (Moldavie, Roumanie) et en modernisation d’applications, notamment sur les sujets cloud-native et IA. SADA l’a positionné comme un acteur de premier plan sur l’écosystème GCP, avec une forte expertise en migration, modernisation et optimisation d’environnements cloud complexes.

Fort de plus de trente ans d’expérience internationale (Capgemini, Wonderbox, Vocalcom…), Fatih Gezen est chargé de faire entrer la filiale française et ses 187 collaborateurs dans cette dynamique en accompagnant les DSI et les directions générales françaises dans leur transformation cloud et IA et en s’impliquant dans la transformation interne d’Insight France. Il a vocation à aider la filiale à évoluer d’un modèle historiquement transactionnel vers une organisation orientée services, notamment en renforçant les capacités de delivery et en acculturant les équipes aux enjeux IA et cloud.

La structuration d’un centre de compétences autour de Stripe illustre concrètement cette nouvelle orientation stratégique du groupe. Initialement positionnée comme solution de paiement en ligne pour les acteurs du e-commerce, l’entreprise s’est progressivement imposée comme une « plateforme financière programmable » couvrant l’ensemble de la chaîne transactionnelle.

En s’appuyant sur une centaine d’ingénieurs certifiés et sur l’expertise mondiale du groupe en matière d’intégration, Insight cherche à s’imposer au cœur des infrastructures financières de ses clients. L’objectif de Fatih Gezen est d’accélérer l’intégration de la plateforme en France et faire d’Insight un acteur de référence dans la modernisation des infrastructures de paiement en accompagnant les grandes entreprises dans la refonte de leurs chaînes financières dans un contexte de mutation du système de paiement en Europe : montée en puissance des fintechs, initiatives de souveraineté comme Wero et réflexions autour de l’euro digital.