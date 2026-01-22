Lancée en mai 2024, la Tech Academy d’Evernex, située à Massy, revendique avoir formé plus de 200 collaborateur·rice·s en une année, via le développement de 97 modules et 51 sessions de formation.

Le programme de formation interne du spécialiste français de la tierce maintenance informatique permet « de renforcer l’autonomie des équipes terrain et de soutenir l’évolution des profils techniques dans l’ensemble du réseau Evernex », selon les termes du mainteneur. La Tech Academy affirme reproduire des situations techniques réelles pour valider les compétences en conditions proches du terrain.

