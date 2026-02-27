La société française de conseil et d’expertise IT veut recruter 60 nouveaux talents pour renforcer son équipe de 250 personnes. Au-delà d’expert·e·s confirmé·e·s, Experteam souhaite s’entourer de jeunes diplômé·e·s et former ses futur·e·s collaborateur·rice·s.

Quelques postes parmi les 60 ouverts :

  • Consultant·e M365 – conduite du changement et GenIA
  • Ingénieur·e modern worplace & adoption des usages IA
  • Consultant·e Data & IA
  • Développeur·se fullstack
  • Data & AI Engineer
  • Project Manager
  • Formateur·rice IA Copilot

« Experteam souhaite avant tout s’entourer de collaborateurs désireux d’évoluer à long terme au sein de son organisation », précise Sébastien Marché, le directeur général d’Experteam (cf. photo).

Pour mémoire, Experteam accompagne plus de 120 clients dans leurs projets de transformation numérique : cloud, données, IA, solutions d’intelligence collective, sécurité des environnements de travail digitaux.

