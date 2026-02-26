AMD et Nutanix ont officialisé un partenariat stratégique pluriannuel assorti d’un engagement financier global de 250 millions de dollars. AMD prévoit l’acquisition de 150 M$ d’actions Nutanix, complétée par jusqu’à 100 M$ consacrés à des projets communs d’ingénierie et de développement commercial.

L’objectif est de co-développer une plateforme ouverte pour les applications d’IA d’entreprise, notamment dans le domaine de l’IA agentique. Les processeurs EPYC, les GPU Instinct et la pile logicielle ROCm et Enterprise AI d’AMD seront intégrés aux couches d’orchestration cloud hybride et Kubernetes de Nutanix. L’ambition est de proposer une infrastructure prête pour l’IA, capable de fonctionner aussi bien sur site qu’en environnement hybride ou en edge.

Pour Nutanix, l’opportunité est belle de diversifier les infrastructures de calcul accéléré sous-jacentes à sa plateforme, en proposant une alternative à l’architecture déjà validée avec le leader Nvidia. Cette approche multi-stack vise à offrir davantage de choix aux clients, surtout vu la rareté et le coût des surpuissants accélérateurs de Nvidia. Côté AMD, l’alliance permet d’accélérer l’adoption de ses accélérateurs dans les data centers d’entreprise, en s’appuyant sur un acteur solidement implanté dans le cloud hybride.

L’annonce intervient alors que Nutanix vient de publier ses résultats du deuxième trimestre fiscal 2026, marqués par une progression de 10% du chiffre d’affaires à 723 M$ et de 16% de l’ARR à 2,36 Md$. La dynamique des abonnements et la demande autour des infrastructures « AI-ready » soutiennent le positionnement de l’éditeur.

Les premières offres issues de ce partenariat sont attendues d’ici fin 2026, avec l’ambition de structurer une alternative ouverte sur le marché de l’infrastructure IA.

Nos lecteurs ont lu ensuite


AMD au CES 2026 : des puces IA pour les PC… et du « yotta-scale » pour les datacenters
Au CES 2026 à Las Vegas, AMD a déroulé une feuille de route 2026 dans la droite lignée de l’année précédente en poussant l’IA “on‑device” dans les PC grand public et professionnels, tout en préparant...

Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...

Nutanix GPT-in-a-Box 2.0 pour faire de l’IA simplement en s’affranchissant des clouds publics
A l’occasion de sa conférence « .NEXT 2024 » qui se tient cette semaine à Barcelone, Nutanix lance la version 2 de son infrastructure IA « clés en main », GPT-in-a-Box, fruit de nouveaux partenariats avec NVidia...

Match Nutanix-VMware : l’avis des partenaires français
Dans le prolongement de notre article « Nutanix revendique une longueur d’avance sur VMware » publié le 24 février dernier, qui s’appuyait sur des témoignages de partenaires étasuniens recueillis par nos confrères de CRN, nous avons demandé...

Pure Storage et Nutanix réunissent leurs technologies dans une offre commune
Nutanix accélère sa mue de l’hyperconvergence vers une plateforme de cloud privé et hybride ouverte, où calcul et stockage cessent d’être mécaniquement liés. L’adossement aux baies externes Pure Storage recompose la pile de virtualisation autour...