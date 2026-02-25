Arnaud Chiffert prend officiellement la tête de la filiale française de Snowflake. Promu au poste de Country Manager France, il succède à Thomas Gourand qui a rejoint les équipes d’AWS France après avoir dirigé pendant deux ans la filiale.

Dans ses nouvelles fonctions, Arnaud Chiffert pilotera la stratégie globale et le développement de Snowflake sur le marché français. Sa mission : accélérer la croissance, renforcer les relations avec les clients et les partenaires et étendre la présence de l’entreprise dans les secteurs clés, tout en alignant l’action locale sur les objectifs régionaux (EMEA) et mondiaux du groupe.

Entré chez Snowflake en 2022, il a occupé plusieurs responsabilités commerciales, notamment comme Directeur Commercial Retail, CPG & Luxury puis Sales Director Global & Strategic Accounts, où il a contribué à l’accélération de l’adoption de la plateforme Data Cloud auprès de grands comptes et d’équipes stratégiques.

Âgé de 46 ans et diplômé de Neoma Business School, Arnaud Chiffert possède une solide expérience dans l’écosystème IT et la vente de solutions cloud, data et CRM. Avant de rejoindre Snowflake, il était Regional Sales Director chez Splunk France et a exercé plusieurs fonctions commerciales chez Salesforce, notamment comme Global Account Manager pour le groupe LVMH.

« La France est un marché dynamique offrant d’importantes opportunités, et je suis pleinement engagé aux côtés de nos équipes locales et de notre vaste écosystème de partenaires pour accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs en matière de data et d’intelligence artificielle avec Snowflake », déclare le nouveau dirigeant dans un communiqué.