Dans un contexte de ralentissement du marché des services numériques en France, Dynamips affiche en 2025 une trajectoire à contre-courant. L’ESN nantaise clôt l’exercice sur un chiffre d’affaires de 29,85 M€, en progression de 25 % sur un an. Il s’agit de la plus forte croissance annuelle de son histoire. Cette performance intègre l’acquisition d’Uplink (1,5 M€ de chiffre d’affaires). Hors croissance externe, la progression ressort néanmoins à 18,5 %, ce qui révèle une dynamique organique plus que solide.

Les moteurs de cette croissance ont été : la cybersécurité, l’activité liée aux environnements Microsoft et aux offres collaboratives (le Modern Work) et les services managés. À l’inverse, les activités plus traditionnelles de négoce d’infrastructures ont été pénalisées par l’allongement des cycles de renouvellement et un contexte budgétaire plus attentiste chez les PME.

Les revenus récurrents représentent désormais 57 % du chiffre d’affaires. Parmi les offres de services récurrents les plus dynamiques figurent la régie et l’infogérance (supervision, automatisation, assistance), dont les contrats ont été remaniés il y a deux ans, ainsi que l’activité CSP Microsoft sur le segment PME. Cette montée en puissance du récurrent s’inscrit dans une culture historique du service par abonnement développée par Dynamips dès le début des années 2000 et devrait se poursuivre cette année pour franchir la barre des 60 % du chiffre d’affaires.

Autre facteur de croissance en 2025 : l’ouverture de deux nouvelles agences à La Rochelle et Vannes fin 2024 qui ont contribué à capter de nouveaux clients. L’entreprise compte désormais 182 collaborateurs (effectif stable) et a bénéficié de la réassurance que lui confère l’obtention des certifications ISO 27001 et Hébergeur de Données de Santé fin 2024, un atout différenciant sur certains marchés publics et secteurs réglementés.

Après une année exceptionnelle, Dynamips prévoit pour 2026 une progression plus modérée de l’ordre de 13 % en raison du ralentissement de la croissance sur certaines activités comme la régie. Les relais de croissance resteront cependant les mêmes : cybersécurité et services managés. L’IA devrait également monter en puissance. Dans cette optique, Dynamips concentre ses efforts sur les usages professionnels de Microsoft Copilot et plus largement sur l’intégration d’outils d’IA dans les environnements Modern Workplace.

La transformation interne sera l’un de ses chantiers prioritaires. Face au ralentissement structurel de l’infrastructure traditionnelle, Dynamips réoriente progressivement ses ressources vers les métiers en croissance — Modern Work, IA et cybersécurité. Depuis l’été dernier, l’entreprise suit également sur le programme Dinamic+ de la CCI et de Bpifrance qui vise à accélérer son développement.

À l’horizon 2030, Dynamips vise 60 M€ de chiffre d’affaires pour un effectif de 300 personnes et l’ouverture de cinq nouvelles agences dans le Grand Ouest.