Le groupement formé par Inetum, Devoteam et Orange Business est sélectionné par la centrale d’achats publics UGAP pour accompagner les acteurs publics sur le marché de l’Assistance à la Maîtrise d’Œuvre Informatique (AMOE) et de la Tierce Maintenance Applicative (TMA).

Le périmètre contractuel couvre l’ensemble du cycle de vie applicatif, « avec des volets explicitement orientés vers la conformité au Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité, l’écoresponsabilité des projets, le Low Code / No Code, les tests de performance, ainsi que la modernisation et la rationalisation des patrimoines applicatifs hérités », comme le précise un communiqué.

Le groupement met en avant son réseau de plus de 13.000 expert·e·s partout en France, qui répond à la capacité d’exécution territoriale, ainsi qu’une procédure d’achat simplifiée, pré-négociée, conforme aux règles de la commande publique et aux exigences de souveraineté numérique.

La commercialisation des offres a d’ores et déjà débuté.

Pour rappel, l’an dernier, l’activité de l’UGAP s’est élevée à plus de 6 milliards d’euros, avec 70% des marchés confiés à des PME françaises. Quasi tous les marchés comportaient une clause environnementale.