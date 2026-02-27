Everpure, mieux connue sous le nom de Pure Storage jusqu’à son changement de nom cette semaine, annonce les résultats financiers de son quatrième trimestre fiscal 2026 et de son année fiscale complète, close le 1er février 2026.

Le chiffre d’affaires de son quatrième trimestre s’élève à 1,1 milliard de dollars, en hausse de 20% en glissement annuel. Son chiffre d’affaires annuel est de 3,7 milliards de dollars, soit +16% en glissement annuel. Les revenus de ses services par abonnement sont de 440 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 14% en glissement annuel. Annuellement, ils sont de de 1,7 milliard de dollars, en augmentation de 15% d’une année sur l’autre.

Selon Seeking Alpha, le chiffre d’affaires annuel d’Everpure a dépassé les prévisions des analystes de 30 millions de dollars.

Par ailleurs, le fournisseur californien de stockage all-flash vient d’augmenter ses prix ce mois-ci, « compte tenu de la hausse extraordinaire et rapide des coûts des composants ». « La forte demande en composants, stimulée par les développements des géants technologiques dans le domaine de l’IA, a dépassé l’offre dans l’ensemble du secteur, entraînant une augmentation spectaculaire des prix des mémoires et des processeurs », déclare Charles Giancarlo, le PDG d’Everpure. « Nous prévoyons que le secteur, y compris Everpure, connaîtra des pénuries imprévisibles de composants, ce qui pourrait entraîner des délais de livraison prolongés et des retards potentiels dans les expéditions. Nous disposons d’une chaîne d’approvisionnement très distribuée et résiliente et nous avons bien résisté aux perturbations passées de la chaîne d’approvisionnement ». « La récente sortie de Purity Enhanced Data Reduction compense notre augmentation de prix en offrant un coût par téraoctet effectif inférieur à nos prix précédents pour certaines charges de travail », souligne-t-il.

« Notre architecture Enterprise Data Cloud continue de susciter un vif intérêt auprès des clients, avec plus de 600 clients ayant adopté Fusion depuis son lancement il y a un an », poursuit le PDG d’Everpure. Enterprise Data Cloud est le modèle d’exploitation défini par logiciel d’Everpure pour unifier, régir et gérer les données dans les environnements hybrides et multicloud. Fusion est la plateforme d’automatisation et d’orchestration du stockage de données d’Everpure.

Le fournisseur de stockage all-flash a également dévoilé cette semaine un accord visant à acquérir la société 1touch, spécialiste de l’intelligence contextuelle des données.

Everpure prévoit un chiffre d’affaires de 990 millions à 1 milliard de dollars pour le premier trimestre fiscal 2027, soit une hausse de près de 30% en glissement annuel. Pour l’ensemble de l’exercice 2027, la société prévoit un chiffre d’affaires allant de 4,3 à 4,4 milliards de dollars.