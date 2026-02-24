En 2025, Lucca poursuit sa dynamique de croissance sur le marché des solutions RH. L’éditeur enregistre une progression de 29 % de son chiffre d’affaires et atteint 74,7 millions d’euros de revenu annuel récurrent (ARR). Depuis 2020, la société affiche un taux de croissance annuel moyen de 39 %, porté par un modèle SaaS solidement installé et une stratégie d’investissement continue.

L’année écoulée a été marquée par un effort soutenu en R&D, avec 33 % du chiffre d’affaires consacrés au développement des solutions. Cette stratégie s’est traduite par le lancement de nouvelles offres, dont un module de recrutement (ATS) destiné aux PME et ETI, une carte titres-restaurant et une fonctionnalité de benchmark salarial intégrée à son outil de gestion des rémunérations, en phase avec les exigences européennes en matière de transparence. Plusieurs briques historiques ont également évolué, notamment la gestion des notes de frais, adaptée à la réforme de la facturation électronique.

« L’année 2026 s’annonce riche en nouveautés, avec le lancement de solutions comme les People Review pour les entretiens annuels, la gestion des plannings ou encore la facturation électronique », ajoute dans un communiqué Gilles Satgé, PDG de Lucca.

Historiquement positionnée sur le segment des PME, Lucca accélère désormais sur celui des ETI. Sur les deux dernières années, le chiffre d’affaires réalisé auprès de ces organisations a progressé de 77 %. Elles représentent aujourd’hui 35 % des revenus d’abonnement, illustrant la capacité de l’éditeur à adresser des environnements plus structurés et des problématiques accrues de conformité et de pilotage RH.

Pour soutenir cette dynamique, l’entreprise a recruté 100 collaborateurs en 2025, portant ses effectifs à 800 personnes, et investi 3,6 millions d’euros dans de nouveaux bureaux à Nantes. Lucca aborde 2026 avec la volonté de poursuivre son expansion vers les ETI, les grands comptes et sur de nouveaux marchés verticaux.