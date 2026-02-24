En 2025, Lucca poursuit sa dynamique de croissance sur le marché des solutions RH. L’éditeur enregistre une progression de 29 % de son chiffre d’affaires et atteint 74,7 millions d’euros de revenu annuel récurrent (ARR). Depuis 2020, la société affiche un taux de croissance annuel moyen de 39 %, porté par un modèle SaaS solidement installé et une stratégie d’investissement continue.

L’année écoulée a été marquée par un effort soutenu en R&D, avec 33 % du chiffre d’affaires consacrés au développement des solutions. Cette stratégie s’est traduite par le lancement de nouvelles offres, dont un module de recrutement (ATS) destiné aux PME et ETI, une carte titres-restaurant et une fonctionnalité de benchmark salarial intégrée à son outil de gestion des rémunérations, en phase avec les exigences européennes en matière de transparence. Plusieurs briques historiques ont également évolué, notamment la gestion des notes de frais, adaptée à la réforme de la facturation électronique.

« L’année 2026 s’annonce riche en nouveautés, avec le lancement de solutions comme les People Review pour les entretiens annuels, la gestion des plannings ou encore la facturation électronique », ajoute dans un communiqué Gilles Satgé, PDG de Lucca.

Historiquement positionnée sur le segment des PME, Lucca accélère désormais sur celui des ETI. Sur les deux dernières années, le chiffre d’affaires réalisé auprès de ces organisations a progressé de 77 %. Elles représentent aujourd’hui 35 % des revenus d’abonnement, illustrant la capacité de l’éditeur à adresser des environnements plus structurés et des problématiques accrues de conformité et de pilotage RH.

Pour soutenir cette dynamique, l’entreprise a recruté 100 collaborateurs en 2025, portant ses effectifs à 800 personnes, et investi 3,6 millions d’euros dans de nouveaux bureaux à Nantes. Lucca aborde 2026 avec la volonté de poursuivre son expansion vers les ETI, les grands comptes et sur de nouveaux marchés verticaux.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Lucca et Silae concluent un partenariat pour intégrer leurs solutions SIHR et Paie
L’éditeur français de solutions de gestion RH Lucca et Silae, un des acteurs majeurs de la paie en France, ont officialisé un partenariat technologique et commercial pour intégrer plus efficacement leurs solutions respectives. « Cet accord...

Dell rationnalise ses marques de PC portables
Adieu XPS, Latitude, Inspiron, Precision, Optiplex… Des marques bien connues du grand public comme des entreprises. Dell recompose ses gammes en visant une  simplification de son offre pour la rendre plus immédiatement lisible tout en...

Les points de contrôle pour mettre en place la facture électronique
Les points de contrôle pour mettre en place la facture électronique   La facture électronique n’est plus aujourd’hui un simple concept, mais une réalité concrète accessible à tous. Dans ce contexte, force est de constater...

Cybersécurité : quels enjeux pour les PME/ETI ?
Ces dernières années, la transformation numérique et la dématérialisation rapide, exacerbées par l’avènement du télétravail, du travail mobile et du travail hybride, ont élargi la surface d’attaque des entreprises. Les attaquants ont aujourd’hui une multitude de...

Passer à la facturation électronique : il est plus que temps de se préparer
Le sujet de la généralisation de la facturation électronique pour toutes les organisations doit désormais être une priorité pour l’ensemble des structures privées en France. En effet, l’échéance se rapproche à grands pas et, dès...