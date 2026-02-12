Selon Gartner, les investissements européens dans les infrastructures de cloud souverain devraient plus que tripler entre 2025 et 2027 : de 6,86 milliards de dollars à 23,11 milliards de dollars. Le cabinet d’analyses estime que le marché mondial des infrastructures de cloud (IaaS) souverain devrait atteindre 80,4 milliards de dollars en 2026, (+35,6% en un an) et 110 milliards en 2027.

« Face à la montée des tensions géopolitiques, les organisations hors des Etats-Unis et de la Chine investissent davantage dans des infrastructures cloud souveraines afin d’acquérir une indépendance numérique et technologique », souligne René Buest, Senior Director Analyst chez Gartner. « Leur objectif est de maintenir la création de richesse à l’intérieur de leurs propres frontières pour renforcer l’économie locale ». Et d’ajouter : « Les gouvernements seront les principaux acheteurs de ces offres IaaS souveraines pour répondre aux besoins de souveraineté numérique, suivis des secteurs réglementés et des organisations d’infrastructures critiques, telles que l’énergie et les télécommunications ».

Les offres dites « souveraines » des hyperscalers étatsuniens ne convainquent plus en France car elles ne répondent pas au cahier des charges du Cloud de Confiance. « Traiter la souveraineté numérique comme un simple sujet de sécurité, de réglementation et de conformité ne suffit plus », affirme Rene Buest.

La ‘géopatriation’ consiste à rapatrier ses données, applications et flux de travail du cloud public vers des infrastructures souveraines (nationales, régionales, locales) pour réduire son risque d’exposition, dans un contexte géopolitique instable. « La géopatriation sera la tendance forte de l’année 2026 », annonçait déjà Gartner en octobre dernier. « A l’horizon 2030, plus de 75% des entreprises d’Europe et du Moyen-Orient auront suivi le mouvement, contre moins de 5% en 2025 ».