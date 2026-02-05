Filiale du groupe allemand Rohde & Schwarz — un groupe familial centenaire de 15 000 collaborateurs réalisant plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires —, Lancom Systems se positionne comme l’alternative européenne souveraine sur le marché des infrastructures réseau. Denis Authier, directeur commercial international, et Isabelle Sinègre, directrice commerciale France, ont présenté leur stratégie sur le plateau de ChannelNews à IT Partners 2026.

Le contexte géopolitique actuel donne une résonance particulière à la proposition de Lancom Systems. Les DSI français expriment des préoccupations croissantes autour de deux axes : la cybersécurité, portée par l’entrée en vigueur attendue de la directive NIS2 et ses 18 secteurs d’activité concernés, et la souveraineté numérique, qui pousse les organisations à chercher des alternatives aux équipementiers extra-européens. Comme le résume Isabelle Sinègre, « aujourd’hui les préoccupations principales des DSI, ça va être la cybersécurité et on voit émerger depuis quelques mois des préoccupations autour de la souveraineté. Ça tombe bien parce qu’on est dans les deux domaines ».

La force de Lancom réside dans sa capacité à proposer l’intégralité de la stack réseau chez un seul constructeur : switches, Wi-Fi (dont le Wi-Fi 7), firewalls et routeurs, le tout managé de façon centralisée via une interface multiniveau personnalisable, hébergée dans un cloud souverain ou en cloud privé selon les besoins du client. Le développement logiciel est 100 % maîtrisé en interne, et la fabrication est réalisée en Europe ou dans des pays non sensibles.

L’émergence du SD-WAN constitue un autre moteur de croissance, y compris chez les collectivités territoriales françaises, où cette technologie remplace progressivement les liaisons MPLS opérateur pour sécuriser les architectures multisites.

Lancom fonctionne exclusivement en modèle indirect Tier 2, au travers de ses distributeurs partenaires — IPSteel, distributeur historique, et Kappa Data, distributeur à valeur ajoutée. Le programme partenaire inclut un système de protection des leads, des fournitures de leads, la possibilité de réaliser des POC avec prêt de matériel, et une proximité directe avec la R&D européenne pour les remontées terrain. La France est clairement le fer de lance de la stratégie de Lancom, comme le confirme Denis Authier : « la France est maintenant la priorité numéro un du groupe Rohde & Schwarz pour la partie Lancom Systems. Nous investissons actuellement massivement dans les personnes et les partenaires ».

L’ambition est claire : doubler le nombre de partenaires en France. Pour Isabelle Sinègre, choisir Lancom, c’est un « pari gagnant sur des solutions stables, sécurisées et souveraines ». Un message qui devrait trouver un écho favorable auprès des intégrateurs et revendeurs à la recherche d’une alternative crédible et pérenne sur le marché des infrastructures réseau.

Cette vidéo est réalisée et publiée en partenariat avec Lancom Systems

Pour aller plus loin, découvrez l’intégralité de l’interview vidéo ci-dessus.