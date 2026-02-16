Dans la guerre des talents pour la course à l’IA, OpenAi remporte une manche en officialisant l’arrivée de Peter Steinberger, créateur du projet open source OpenClaw. Il rejoint ses équipes avec pour mission de piloter le développement de sa prochaine génération d’agents.

Le développeur autrichien s’est fait connaître en 2025 avec son projet d’assistant autonome d’intelligence artificielle capable d’exécuter des tâches (gestion d’e-mails, réservations de vols, automatisations via messageries) plutôt que de se limiter à répondre à des questions comme un simple chatbot. Un autre atout de l’agent est de pouvoir s’exécuter en local, ce qu’OpenClaw résume par « votre assistant, votre machine, vos règles ».

Depuis son lancement, OpenClaw a connu une adoption spectaculaire, avec des centaines de milliers d’étoiles sur GitHub. Le projet a aussi fait l’objet de critiques pour ses vulnérabilités en matière de sécurité. Des chercheurs ont notamment documenté des extensions compromises sur les plateformes associées au projet, soulignant l’écart entre son potentiel fonctionnel et la maturité des garde-fous de sécurité nécessaires.

Son succès a néanmoins attiré l’attention des géants de la tech et OpenAI s’est montré le plus convaincant pour attirer son créateur.

Dans un message publié sur X, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a salué son arrivée :

« Peter Steinberger rejoint OpenAI pour piloter la prochaine génération d’agents personnels. C’est un génie, avec une foule d’idées remarquables sur l’avenir d’agents très intelligents capables d’interagir entre eux pour accomplir des tâches réellement utiles aux personnes. Nous pensons que cela deviendra rapidement un élément central de notre offre de produits ».

Voir le fondateur du projet être débauché par OpenAI ne ravira pas tous les utilisateurs. OpenAI tente de rassurer en indiquant qu’OpenClaw continuera d’exister comme projet open source sous l’égide d’une fondation indépendante, tout en bénéficiant du soutien technique et financier de la société.

Peter Steinberger, fondateur en 2010 de PSPDFKit, une société de développement logiciel qu’il a cédée en 2021, explique dans un billet de blog ne pas vouloir se lancer à nouveau dans une nouvelle aventure entrepreneuriale.

« Ce que je veux, c’est changer le monde, pas créer une grande entreprise, et collaborer avec OpenAI est le moyen le plus rapide d’en faire profiter tout le monde », déclare-t-il.