Le spécialiste du stockage all-flash Pure Storage change de nom pour devenir Everpure et annonce l’acquisition de 1touch, spécialiste de l’intelligence contextuelle des données. Un double mouvement stratégique qui marque le pivot assumé de l’entreprise vers la gestion de données pour l’ère de l’IA.

C’est un tournant symbolique autant que stratégique. Pure Storage annonce officiellement son changement de nom (et de logo) pour devenir Everpure. L’entreprise californienne, qui a révolutionné le marché du stockage d’entreprise depuis plus de quinze ans, opère un rebranding complet assorti d’un projet d’acquisition ambitieux : celui de 1touch, acteur montant de l’intelligence contextuelle des données. Un double signal qui traduit la volonté de Pure Storage de ne plus se contenter d’être un fabricant de baies de stockage flash, mais de s’imposer comme une plateforme globale de gestion des données d’entreprise.

L’ascension d’un perturbateur

L’histoire de Pure Storage est celle d’une disruption méthodique. Fondée en octobre 2009 sous le nom de code Os76 Inc. dans les bureaux de Sutter Hill Ventures à Palo Alto, l’entreprise est le fruit de la collaboration entre John « Coz » Colgrove, ingénieur vétéran du stockage passé par Veritas, et John Hayes, ancien CTO de Yahoo!. Leur pari ? Exploiter les avancées de la technologie flash MLC pour proposer une alternative crédible aux disques durs traditionnels dans les datacenters d’entreprise.

Sortie du mode furtif en janvier 2010 sous le nom de Pure Storage, la société lance son premier produit commercial en 2011 : la série FlashArray 300. La croissance qui s’ensuit est fulgurante : les revenus progressent d’environ 50 % par trimestre entre 2012 et 2014. L’entreprise entre en Bourse en octobre 2015 après avoir levé plus de 470 millions de dollars en capital-risque. Deux ans plus tard, sous la direction du nouveau CEO Charles Giancarlo, Pure Storage franchit pour la première fois le cap du milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel et devient rentable.

La suite est une succession d’étapes clés : acquisition de StorReduce (déduplication) en 2018, de Compuverde (stockage fichier logiciel) en 2019, puis de Portworx (stockage cloud-natif Kubernetes) en 2020 pour 370 millions de dollars. Pure Storage étoffe son catalogue avec FlashBlade pour le stockage fichier et objet, lance le modèle d’abonnement Evergreen garantissant des mises à niveau sans interruption, puis déploie Fusion pour l’orchestration multi-cloud et Pure1 pour la gestion pilotée par l’IA.

Aujourd’hui, l’entreprise de Santa Clara affiche un chiffre d’affaires annuel de 3,48 milliards de dollars, emploie plus de 7 000 personnes et revendique plus de 13 500 clients, dont 62 % du Fortune 500. Reconnue comme Leader dans le Magic Quadrant Gartner 2025 pour les plateformes de stockage d’entreprise, Pure Storage occupe une position solide, bien que Dell conserve la première place avec 26,1 % de parts de marché, devant Huawei, HPE, Lenovo et NetApp. Avec environ 6 % du marché, Pure Storage a su se démarquer par l’innovation et des scores de satisfaction client (Net Promoter Score) parmi les plus élevés du secteur pendant douze années consécutives.

Everpure : bien plus qu’un simple changement de nom

Le choix du nom Everpure n’est pas anodin. Il fusionne le programme emblématique Evergreen (pilier du modèle économique par abonnement de l’entreprise) avec l’héritage « Pure » du fondateur. Mais au-delà du jeu sémantique, c’est une déclaration d’intention. « Everpure reflète ce que nous sommes devenus en aidant les entreprises à exploiter pleinement la puissance de leurs données. Ce nom incarne la puissance de notre architecture Enterprise Data Cloud et l’adaptabilité d’Evergreen », explique Charles Giancarlo, CEO d’Everpure.

Concrètement, le changement d’identité prendra effet le 5 mars 2026, date à laquelle l’entreprise commencera à être cotée sous le nom Everpure à la Bourse de New York. Le symbole boursier PSTG, lui, reste inchangé.

Derrière ce rebranding se cache un virage stratégique engagé depuis deux ans. En juin 2025, lors de sa conférence annuelle Pure//Accelerate, l’entreprise avait lancé Enterprise Data Cloud (EDC), une architecture unifiée qui regroupe ses briques technologiques : le système d’exploitation Purity, commun à toutes les baies, Fusion pour l’orchestration des ressources, Pure1 pour le pilotage de flotte et Evergreen pour la consommation en mode service.

EDC marque surtout le passage d’une logique de gestion du stockage à une logique de gestion de la donnée à l’échelle de l’entreprise.

« Tout le monde se concentre sur la manière d’utiliser ses données plus efficacement, en particulier pour l’IA. Les entreprises ont besoin de comprendre quelles données elles possèdent, où elles se trouvent, ce qu’elles contiennent, quelle en est la provenance. Nous sommes passés de 16 ans consacrés au stockage pur à une implication croissante dans la gouvernance, le suivi et la compréhension des données, » justifie John « Coz » Colgrove, fondateur et CTO d’Everpure.

Le CTO insiste toutefois sur un point essentiel : Everpure n’abandonne rien du stockage. L’entreprise continuera à vendre ses produits FlashArray et FlashBlade. Mais le dialogue avec les dirigeants d’entreprise évolue. « Quand vous êtes un cadre dirigeant, vous ne vous souciez pas du nombre de gigaoctets par seconde, de savoir si c’est du Fibre Channel ou de l’Ethernet, du NVMe ou du RDMA. Ce qui vous importe, c’est : où sont mes données ? Qui y a accès ? Comment sont-elles protégées ? Qu’est-ce que j’autorise mon IA à utiliser ? », poursuit le fondateur.

Sans surprise, l’éditeur confirme que de nouvelles fonctionnalités seront déployées au cours de l’année 2026 pour enrichir la plateforme en capacités d’inspection du contenu des données, de classification et de gouvernance. L’entreprise y consacre plus d’ingénieurs que jamais.

Un pari risqué à Wall Street

Si le discours stratégique est cohérent, la réaction des marchés a été immédiate et peu enthousiaste. Le jour de l’annonce, l’action PSTG a chuté de 5,9 à 6,6 % selon les heures de cotation, tombant à environ 69 dollars contre un plus haut sur 52 semaines de 100,59 dollars.

La raison ? Les rebranding d’envergure génèrent toujours de l’incertitude chez les investisseurs. Changer le nom d’une marque reconnue depuis seize ans, dans un marché aussi compétitif, est une manœuvre qui comporte des risques réels. D’abord, celui de la dilution de la notoriété : le nom Pure Storage est établi, reconnu par les DSI, les analystes Gartner et les équipes achats du monde entier. Everpure devra reconstruire cette reconnaissance. Ensuite, celui de la confusion : en se repositionnant sur la gestion des données au sens large, l’entreprise entre en concurrence frontale avec des acteurs comme Commvault, Cohesity, Rubrik ou encore les hyperscalers eux-mêmes, sur un terrain bien différent du stockage flash où elle excelle.

1touch : le chaînon manquant de la stratégie data

En parallèle de ce changement d’identité assez inattendu, Everpure annonce avoir signé un accord définitif pour acquérir 1touch, spécialiste de l’intelligence contextuelle des données. Les termes financiers n’ont pas été divulgués – on sait que 1Touch avait levé entre 28 et 31,5 millions de dollars depuis sa création selon les sources –, mais la transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2027 d’Everpure.

« 1touch.io » est une société fondée en 2017 dans le Cyber Lab de JVP à Beer-Sheva, en Israël, par Dimitry Shevchenko, Itzhak Assaraf et Zak Rubinstein. L’entreprise s’est construite sur un constat simple : les organisations perdent le contrôle de leurs données sensibles, dispersées à travers des environnements cloud, on-premise, mainframe et SaaS, sans réelle visibilité sur leur contenu ni leur circulation.

Le produit originel, baptisé Inventa, permettait de découvrir, classifier et sécuriser ces données sensibles avec une précision de 98,6 % (validée par le cabinet Tolly Group). Son efficacité a été telle qu’IBM l’a intégré par un accord OEM global comme composant de classification de sa division Security, sous le nom IBM Guardium Discover and Classify, un adoubement de taille qui a contribué à crédibiliser la technologie auprès des grands comptes.

En novembre 2025, 1touch a franchi un cap avec le lancement de Kontxtual, une plateforme de nouvelle génération qui va bien au-delà de la découverte de données. Kontxtual exploite l’IA et les LLM pour fournir en temps réel une intelligence contextuelle couvrant la sécurité, la conformité, la gouvernance et la souveraineté des données. La plateforme unifie classification, DSPM (Data Security Posture Management), DLP, sécurité IA et conformité dans une interface unique.

Une pièce maîtresse pour l’architecture Enterprise Data Cloud

L’acquisition de 1touch ajoute à la plateforme Everpure les capacités de découverte, de classification, d’intelligence et de contexte sémantique qui lui manquent pour devenir un véritable « cloud de données d’entreprise » et rendre les données « AI-Ready ».

Si Everpure sait déjà stocker, déplacer et orchestrer les données à travers ses baies, il lui manquait la couche de compréhension du contenu savoir ce que contient chaque jeu de données, qui y accède, comment il circule, et s’il est conforme aux réglementations en vigueur.

« Avec 1touch, nous franchissons une nouvelle étape pour aider les organisations non seulement à reprendre le contrôle de leur actif le plus précieux, les données, mais aussi à les comprendre, les enrichir et les contextualiser pour en tirer une intelligence actionnable » justifie Charles Giancarlo.

Ashish Gupta, CEO de 1touch, insiste quant à lui sur la complémentarité : « Les données sont le carburant de l’ère de l’IA, mais sans contrôles appropriés ni contexte sémantique, elles restent une ressource inexploitée. En unissant nos forces avec Everpure, nous pouvons éliminer les barrières qui empêchent les entreprises de réaliser le véritable retour sur investissement de leurs données. Ensemble, nous offrirons un niveau d’intelligence contextuelle inégalé dans l’industrie. »

En combinant le stockage haute performance d’Everpure avec l’intelligence contextuelle de 1touch, la nouvelle entité promet aux entreprises un plan de contrôle intelligent couvrant les environnements on-premise (datacenter et edge) et cloud public, délivré en mode service.

Reste à voir si ce double pari, rebranding d’envergure et acquisition stratégique pour renforcer l’approche EDC, portera ses fruits ou au contraire déroutera les clients. Mais au final, si l’ancien Pure Storage se contentait de stocker les données du monde, le nouveau EverPure veut, lui, aussi les comprendre.