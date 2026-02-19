L’éditeur nantais Artis officialise son adhésion à la French Tech Nantes. Un choix qui s’inscrit dans une volonté de mettre en avant son indépendance capitalistique et technologique et d’en faire un axe de communication.

Artis est à l’origine d’une solution de gestion intégrée pour les entreprises du numérique, des télécom, de l’impression et de la sûreté électronique qui rencontre un succès croissant sur le marché. Jusqu’ici, l’entreprise privilégiait surtout les réseaux métier (Eurabis, Resadia, Exapage…). Mais elle entend désormais valoriser davantage son identité d’éditeur souverain.

Son offre repose en effet sur une pile 100 % open source (à base d’Apache, de MariaDB, de technologies Java), sans dépendance aux grands éditeurs internationaux (y compris pour la couche de virtualisation qui est celle de Proxmox). Quant à son infrastructure, elle est basée sur l’offre de serveurs dédiés (bare metal) d’OVHcloud. Cette architecture lui permet à la fois de revendiquer son indépendance technologique et de maîtriser sa politique tarifaire, en affichant une hausse moyenne des contrats d’environ 3 % par an, indexée sur l’évolution de sa masse salariale.

L’éditeur mise également sur cette adhésion pour renforcer sa visibilité et ses échanges auprès de l’écosystème tech nantais. Il espère notamment en retirer des avantages en termes de recrutement de profils techniques et de développement de compétences de ses équipes.

9,5 M€ en 2025 et une nouvelle trajectoire à cinq ans

Sur le plan financier, Artis clôture 2025 avec un chiffre d’affaires de 9,5 M€, contre 8,9 M€ en 2024, soit une progression d’environ 7 % sur un an. L’entreprise, qui compte désormais 72 collaborateurs, achève ainsi un cycle de cinq ans marqué par une croissance cumulée de 60 %, exclusivement organique.

L’année 2026 devrait être marquée par l’intégration dans l’ERP de ses premières fonctions d’intelligence artificielle. Deux premiers développements d’agents sont en cours autour de l’amélioration du ticketing et de l’analyse automatisée des emails.

En cette année 2026, Artis entame également un nouveau plan stratégique qui doit le mener à un chiffre d’affaires de 15 M€ et un effectif d’environ 120 salariés à l’horizon 2030. Une trajectoire qui devrait rester prioritairement organique mais qui pourrait évoluer en cours de route avec une ouverture à l’international. Un projet encore à l’étude qui devrait être tranché au cours des 18 prochains mois.