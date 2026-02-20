Après le rachat de l’espagnole Hispasec en janvier 2026, l’italien Reevo continue de renforcer sa présence en Europe avec l’acquisition du groupe suisse Security Lab.

Basé à Lugano et fondé en 2004, Security Lab est spécialisé dans les services de cybersécurité et se compose de deux sociétés : Security Lab SA s’occupe des aspects technologiques de la cybersécurité tandis que Security Lab Advisory Sagl s’occupe des aspects organisationnels, de gouvernance et de conformité.

Le montant de l’opération n’a pas été divulgué.

Créée il y a une vingtaine d’années, la société Reevo est d’origine sicilienne. Elle a fondé sa réussite sur la fourniture d’un service de cloud souverain européen associé à une offre de cybersécurité managée pour une clientèle de PME et d’ETI. En 2025, elle réalisait environ 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec un effectif de 200 collaborateur·rice·s.

Le rachat de Security Lab est la sixième opération de fusion-acquisition de Reevo au cours des deux dernières années et la troisième hors d’Italie. Elle s’inscrit dans la stratégie d’expansion européenne de Reevo, via notamment de la croissance externe, avec pour objectif de tripler son chiffre d’affaires d’ici 2030, selon Julien Antoine, responsable des revenus à l’international de Reevo (cf. photo).

Pour mémoire, Reevo France est née du rachat d’Abbana en 2024, une ESN parisienne réalisant entre 7 et 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et employant une cinquantaine de personnes. Abbana proposait déjà des services de cloud, de cybersécurité et d’infogérance à ses clients, avec une orientation assez proche de celle de Reevo Italie. Le développement de la filiale française a été confié à Arnaud Lefebvre, ex-patron des solutions expérience clients de SAP France qui a rejoint Reevo en septembre 2024 en tant que directeur commercial et marketing. Reevo est appelée à basculer progressivement vers un modèle de ventes exclusivement indirect. Le groupe revendique plus de 400 partenaires, dont plus d’une dizaine de partenaires signés l’an dernier en France, parmi lesquels Kyron, Uxia et l’agence de cyber-renseignement My Threats.