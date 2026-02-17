Les ventes indirectes d’ordinateurs portables reconditionnés ont augmenté de 7% au quatrième trimestre 2025 en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne, d’après Context.

Selon l’analyste, les ventes d’ordinateurs de seconde main sont actuellement en hausse en raison de la pénurie de composants clés, notamment des puces mémoire, qui rendent les appareils neufs bien plus chers. En effet, les fabricants de mémoires donnent la priorité à la production de composants mémoire à forte valeur ajoutée utilisés dans les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle (IA).

Environ 40% des ventes de PC reconditionnés sont réalisées dans une fourchette de prix comprise entre 200 et 300 euros. La fourchette de 300 à 400 euros est également en croissance. Elle représente 23% du marché, contre 15% un an plus tôt.

Context souligne également que la législation européenne sur le droit à la réparation, dont l’entrée en vigueur est prévue en juillet 2026, pourrait accroître la disponibilité des appareils réparables et des pièces de rechange. A compter du 31 juillet prochain, les fabricants dans toute l’UE devront proposer la réparation de produits numériques, même après l’expiration des deux ans de garantie légale. La réparation ne sera pas forcément gratuite mais les prix devront être raisonnables, proportionnés et transparents.

L’analyste constate que les PC reconditionnés sont en train de devenir une caractéristique structurelle du marché européen des PC, sous l’impulsion d’une clientèle soucieuse non seulement des prix mais aussi de plus en plus sensible à la durabilité.

Rappelons que l’humanité produit encore des déchets électroniques cinq fois plus vite qu’elle ne les recycle, selon une étude des Nations Unies datant de 2024.