Marque du groupe danois GN, fort de plus de 150 ans d’existence et d’un ADN ancré dans l’innovation sonore, Jabra poursuit sa montée en puissance sur le marché des solutions de communication professionnelle. Maud Brissaud, directrice commerciale France, a partagé sur le plateau de ChannelNews à IT Partners 2026 sa vision des tendances du poste de travail et les nouvelles ambitions de la marque.

Trois grandes tendances structurent selon Jabra l’évolution du poste de travail. D’abord, le travail hybride, qui s’inscrit dans la durée malgré les politiques de retour au bureau : les nouvelles générations en font un critère primordial pour intégrer une entreprise. Ensuite, la transformation des espaces de travail, qui doivent offrir une expérience de qualité pour inciter les collaborateurs à revenir au bureau, avec des salles de réunion équipées et des outils de visioconférence performants. Enfin, le bien-être au travail, appelé à devenir un impératif au même titre que la sécurité et la performance.

L’intelligence artificielle occupe une place centrale dans la stratégie produit de Jabra. La technologie Jabra Clear Voice, intégrée aux casques, utilise l’IA pour filtrer les bruits ambiants et capturer la voix avec une précision remarquable — 97 % de taux de retranscription même dans des environnements très bruyants. Mais c’est une autre tendance qui pourrait changer la donne. Maud Brissaud révèle : « on commence à prompter l’IA par la voix. On a mené une étude avec la London School of Economics : 14 % des collaborateurs promptent déjà par la voix. On sait qu’on vient de passer le cap des early adopters ». Dans les trois ans, le prompting vocal devrait devenir un usage courant, renforçant l’enjeu de la qualité audio des équipements professionnels et faisant de Jabra un maillon essentiel entre l’humain et l’IA.

Côté produits, 2026 s’annonce riche. La nouvelle gamme Evolve 3 (modèles 75 et 85), annoncée le 21 janvier, intègre les dernières technologies d’IA avec un design résolument grand public — sans perche micro — favorisant l’adoption au bureau comme en mobilité. Sur la vidéo, après six ans de succès sur les petites et moyennes salles avec la gamme PanaCast, Jabra lance la PanaCast 55 VBS, un système multicaméras modulable (de 1 à 5 caméras) couvrant désormais les grandes salles de réunion, dévoilé à l’ISE de Barcelone.

Fidèle à son modèle 100 % indirect, Maud Brissaud le rappelle fermement : « on est la marque et on ne travaille qu’au travers de revendeurs. On a une équipe commerciale qui évangélise les clients finaux pour promouvoir la marque, mais à aucun moment elle ne vend ». Jabra s’appuie sur une équipe commerciale d’une quinzaine de personnes dont la moitié est dédiée à la distribution et au channel. La plateforme partenaire Yellow Hub donne accès à la formation, aux fiches techniques et aux ressources commerciales. La vidéo constitue un relais de croissance naturel pour les revendeurs, avec des marges plus élevées et la possibilité d’y associer du service, de l’installation de petites bulles de réunion jusqu’aux grandes salles équipées.

Cette vidéo est réalisée et publiée en partenariat avec Jabra

Pour aller plus loin, découvrez l’intégralité de l’interview vidéo ci-dessus.