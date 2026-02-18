Westcon-Comstor devient le distributeur stratégique d’UiPath en Europe. Les deux entreprises ont signé un accord paneuropéen qui confie au grossiste la responsabilité de la distribution de l’éditeur de logiciels d’automatisation sur l’ensemble du continent. Un accord initial avait été noué pour le Royaume-Uni en 2024 et déjà étendu en France, en Espagne, au Portugal et en Allemagne. Précédemment, UiPath avait conclu une alliance mondiale avec Ingram Micro en 2021.

Le nouvel accord apporte un cadre unifié aux partenaires de toute l’Europe. L’objectif est d’accélérer le développement du pipeline, de faciliter la signature de projets d’envergure et de structurer des offres de services récurrents autour de l’automatisation pilotée par l’IA.

« À mesure que les organisations passent de projets pilotes à des programmes à l’échelle de l’entreprise, les partenaires ont besoin des capacités, de la flexibilité commerciale et du soutien en services nécessaires pour évoluer en toute confiance », souligne dans un communiqué Madeleine Ellis, responsable channel international chez UiPath.

Le grossiste met en avant un accompagnement complet : services professionnels en marque blanche pour lancer rapidement des offres UiPath, support avant-vente et go-to-market, génération et qualification de leads via son programme Intelligent Demand, ainsi qu’une solution de financement (Flex) destinée à lever les freins budgétaires.

« En devenant le distributeur stratégique de UiPath en Europe, nous apportons au marché un modèle beaucoup plus engagé et axé sur les services — un modèle qui aide les partenaires à aller au-delà de la simple vente de solutions d’automatisation, afin de pouvoir les déployer, les financer et les faire évoluer », détaille René Klein, vice-président exécutif Europe chez Westcon-Comstor (photo). « Grâce à notre innovation commerciale et à notre approche fondée sur les données, nous fournissons aux partenaires tous les moyens nécessaires pour bâtir des pratiques d’automatisation durables et créatrices de valeur à long terme. »

Nos lecteurs ont lu ensuite


La vente de Westcon-Comstor se précise
Datatec a confirmé vendredi être en pourparlers pour vendre une part importante du grossiste Westcon-Comstor pour un montant de 800 M$. Selon un rapport publié par la société de services financiers Raymond James et cité...

UiPath acquiert Peak pour mâtiner son automatisation d’entreprise d’IA agentique
La RPA classique ne suffit plus : l’IA générative et agentique redéfinit le jeu et force les leaders historiques de l’automatisation à évoluer. Avec l’acquisition de Peak, UiPath renforce son offre d’IA verticale et s’aventure...

Synnex acquiert une grande partie de Westcon-Comstor, les activités EMEA peu concernées
C’est finalement Synnex qui va acquérir Westcon-Comstor. En réalité, le distributeur de Fremont (Californie) ne rachète à Datatec que les activités situées dans les Amériques pour 800 millions de dollars et prend une participation minoritaire...

Comment UiPath met les partenaires au cœur de sa stratégie
UiPath continue son ascension fulgurante sur le marché français. Deux ans après avoir ouvert sa filiale, le spécialiste de l’automatisation de processus revendique déjà plus de 200 clients utilisateurs de ses solutions, dont plus des...

Westcon Comstore réorganise son activité en Europe
Ayant coupé le cordon ombilical avec les activités américaines rachetées par Synnex en 2017, Westcon-Comstor réorganise ses activités dans la zone EME. Le VAD annonce la création de deux unités commerciales Go to Market destinées...