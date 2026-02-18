Westcon-Comstor devient le distributeur stratégique d’UiPath en Europe. Les deux entreprises ont signé un accord paneuropéen qui confie au grossiste la responsabilité de la distribution de l’éditeur de logiciels d’automatisation sur l’ensemble du continent. Un accord initial avait été noué pour le Royaume-Uni en 2024 et déjà étendu en France, en Espagne, au Portugal et en Allemagne. Précédemment, UiPath avait conclu une alliance mondiale avec Ingram Micro en 2021.

Le nouvel accord apporte un cadre unifié aux partenaires de toute l’Europe. L’objectif est d’accélérer le développement du pipeline, de faciliter la signature de projets d’envergure et de structurer des offres de services récurrents autour de l’automatisation pilotée par l’IA.

« À mesure que les organisations passent de projets pilotes à des programmes à l’échelle de l’entreprise, les partenaires ont besoin des capacités, de la flexibilité commerciale et du soutien en services nécessaires pour évoluer en toute confiance », souligne dans un communiqué Madeleine Ellis, responsable channel international chez UiPath.

Le grossiste met en avant un accompagnement complet : services professionnels en marque blanche pour lancer rapidement des offres UiPath, support avant-vente et go-to-market, génération et qualification de leads via son programme Intelligent Demand, ainsi qu’une solution de financement (Flex) destinée à lever les freins budgétaires.

« En devenant le distributeur stratégique de UiPath en Europe, nous apportons au marché un modèle beaucoup plus engagé et axé sur les services — un modèle qui aide les partenaires à aller au-delà de la simple vente de solutions d’automatisation, afin de pouvoir les déployer, les financer et les faire évoluer », détaille René Klein, vice-président exécutif Europe chez Westcon-Comstor (photo). « Grâce à notre innovation commerciale et à notre approche fondée sur les données, nous fournissons aux partenaires tous les moyens nécessaires pour bâtir des pratiques d’automatisation durables et créatrices de valeur à long terme. »