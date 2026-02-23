Broadcom met fin aux concessions faites à ses partenaires européens en juin dernier. Après avoir affirmé maintenir le niveau « Registered » de son programme Advantage dans la région EMEA, le détenteur de VMware retourne sa veste et décide de faire disparaitre ce niveau d’abonnement, comme partout ailleurs dans le monde, à compter de mai 2026. L’Europe ne fait plus figure d’exception.

Cette annonce a été faite par Laura Falko, l’une des responsables du programme de partenariat mondial de Broadcom (cf. photo). « Les partenaires « Registered » vont donc soit quitter le programme, soit être reclassés au niveau Select », précise-t-elle.

Pour rappel, depuis novembre 2025, Broadcom a supprimé le niveau « Registered » de son programme partenaires dans la plupart des pays du globe, sauf la région EMEA.

Conséquence de ces remaniements successifs de stratégie channel : ces derniers mois, les acquisitions se sont multipliées dans le réseau de distribution de VMware. Ainsi, CRN note que le fournisseur d’infrastructures gérées 11:11 Systems a racheté plusieurs partenaires de distribution spécialisés dans les services VMware. En janvier dernier, 11:11 Systems a notamment racheté la société de services Ntirety.

Cette stratégie porte-t-elle ses fruits pour le groupe Broadcom ? Les résultats trimestriels de Broadcom / VMware sont attendus le 4 mars prochain.