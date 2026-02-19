La licorne française de l’IA acquiert le fournisseur francilien de cloud sans serveur Koyeb. Objectif de cette première opération de croissance externe : devenir un fournisseur souverain d’intelligence artificielle en maîtrisant toute la chaîne de valeur – de la conception algorithmique à l’infrastructure technique – et permettre aux entreprises clientes de déployer des agents et des modèles d’IA sans avoir à gérer de serveurs physiques.

L’entreprise valorisée à 11,7 milliards d’euros – dont les revenus devraient dépasser le milliard d’euros d’ici fin 2026 – veut ainsi booster son offre « Compute » à destination des grands comptes. Pour être en mesure de proposer cette plateforme en tant que service (PaaS), Mistral AI déploie actuellement 18.000 GPU Nvidia Blackwell et dispose d’une capacité de 40MW en datacenters. La société dirigée par Arthur Mensch (cf. photo) a également annoncé investir 1,2 milliard d’euros dans la construction de centres de données en Suède.

Yann Léger, PDG et co-fondateur de la start-up Koyeb, précise que ses deux associés et son équipe de 13 d’ingénieurs rejoindront Mistral AI dès le mois de mars 2026 pour y intégrer la plateforme ‘serverless’ de Koyeb.

Le montant du rachat de Koyeb n’a pas été dévoilé.

