Le groupe Constellation annonce la création de Tyr Networks, sa nouvelle filiale spécialisée dans la connectivité hybride, combinant une connectivité satellitaire complémentaire aux réseaux terrestres. Son offre vise à délivrer un service réseau WAN de bout en bout pour les environnements critiques, isolés ou mobiles.

Développée à partir de plus de deux ans de travaux et de retours d’expérience client, Tyr Networks propose une approche agnostique et logicielle du réseau, intégrant le satellite comme composante native du WAN d’entreprise. L’entité revendique actuellement plus de 1 200 points de connexion satellitaire, avec pour ambition de doubler ce parc dès sa première année d’activité.

Au niveau managérial, Arnault Hugues, associé historique du groupe Constellation, prend la présidence de la filiale, aux côtés de Yann Belot, nommé directeur général.

« La maîtrise de la connectivité s’inscrit désormais au cœur des stratégies de développement des organisations et de la gestion de leurs risques opérationnels. Avec Tyr Networks, nous industrialisons des solutions résilientes et sécurisées, capables d’assurer la continuité d’activité dans tous les contextes, quelles que soient les contraintes terrain », commente Arnault Hugues dans un communiqué.

Au cœur de l’offre, la plateforme logicielle Tyr One permet de piloter de manière unifiée réseaux satellitaires, mobiles et terrestres depuis une console unique, avec des fonctions de supervision, de sécurité et de routage dynamique.

« Nous avons appliqué les principes du Software Defined Network au satellite et au WAN étendu. Nous proposons une plateforme managée et intelligente, capable de déployer un site en 24 heures et de garantir une disponibilité minimale de 99,99% », précise Yann Belot.

Parmi les premières références de Tyr Networks figure le groupe Clarins. Ce dernier a pu, grâce à cette approche, déployer en moins d’une semaine une connexion satellitaire sécurisée sur un site stratégique non éligible à la fibre, pleinement intégrée à son SI.

ESN de 800 personnes réalisant 212 M€ de chiffre d’affaires, Constellation accompagne plus de 1500 clients PME et ETI. Tyr Networks est sa douzième filiale.