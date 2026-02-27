Le groupe Constellation annonce la création de Tyr Networks, sa nouvelle filiale spécialisée dans la connectivité hybride, combinant une connectivité satellitaire complémentaire aux réseaux terrestres. Son offre vise à délivrer un service réseau WAN de bout en bout pour les environnements critiques, isolés ou mobiles.

Développée à partir de plus de deux ans de travaux et de retours d’expérience client, Tyr Networks propose une approche agnostique et logicielle du réseau, intégrant le satellite comme composante native du WAN d’entreprise. L’entité revendique actuellement plus de 1 200 points de connexion satellitaire, avec pour ambition de doubler ce parc dès sa première année d’activité.

Au niveau managérial, Arnault Hugues, associé historique du groupe Constellation, prend la présidence de la filiale, aux côtés de Yann Belot, nommé directeur général.

« La maîtrise de la connectivité s’inscrit désormais au cœur des stratégies de développement des organisations et de la gestion de leurs risques opérationnels. Avec Tyr Networks, nous industrialisons des solutions résilientes et sécurisées, capables d’assurer la continuité d’activité dans tous les contextes, quelles que soient les contraintes terrain », commente Arnault Hugues dans un communiqué.

Au cœur de l’offre, la plateforme logicielle Tyr One permet de piloter de manière unifiée réseaux satellitaires, mobiles et terrestres depuis une console unique, avec des fonctions de supervision, de sécurité et de routage dynamique.

« Nous avons appliqué les principes du Software Defined Network au satellite et au WAN étendu. Nous proposons une plateforme managée et intelligente, capable de déployer un site en 24 heures et de garantir une disponibilité minimale de 99,99% », précise Yann Belot.

Parmi les premières références de Tyr Networks figure le groupe Clarins. Ce dernier a pu, grâce à cette approche, déployer en moins d’une semaine une connexion satellitaire sécurisée sur un site stratégique non éligible à la fibre, pleinement intégrée à son SI.

ESN de 800 personnes réalisant 212 M€ de chiffre d’affaires, Constellation accompagne plus de 1500 clients PME et ETI. Tyr Networks est sa douzième filiale.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Transformation SASE par CATO Networks & SASETY
Retour d’expérience   Après deux années à accompagner ses clients dans leur transformation SASE, SASETY réalise un premier retour d’expérience avec ses clients et son partenaire CATO Networks.   1.    Rappel du contexte   La...

Quadrant Magique 2023 pour le SD-WAN
Cette année, le Quadrant magique Gartner pour le SD-WAN inclut 14 entreprises, dont les leaders des réseaux Cisco et HPE Aruba, les géants de la sécurité Fortinet et Palo Alto Networks, ainsi que VMware et...

Constellation finalise le rachat de Groupe Hisi et vogue vers les 150 M€ de chiffre d’affaires
Constellation annonce la signature le 6 octobre dernier du protocole définitif de rachat du Groupe Hisi, avec lequel l’intégrateur était entré en négociations exclusives durant l’été. Avec 165 personnes, réparties à Nanterre, Nantes, Toulouse et...

Constellation lance Tech For Climate ? : l’événement tech consacré aux enjeux climatiques
C’est en se demandant comment embarquer son écosystème dans sa démarche pour réduire son empreinte carbone que l’intégrateur et hébergeur cloud Constellation a eu l’idée de Tech For Climate ?, un événement qui aborde les...

Constellation, le consolidateur d’Evea Group, dévoile ses ambitions et sa stratégie
En septembre 2016, la société de distribution et de services Evea Group annonçait son adossement à un mystérieux investisseur : Magellan. Celui-ci avait apporté au groupe les fonds nécessaires à son désendettement en échange de 75%...